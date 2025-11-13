शिमला: संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, अवैध बताकर तोड़ने की मांग; महिलाओं ने सड़क पर उतरकर DC को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। संजौली मस्जिद में शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने आने वाले नमाज़ियों पर स्थानीय लोगों ने रोक लगाने की मांग की है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि हफ़्ते भर यहां मस्जिद में कोई गतिविधि नहीं होती, शुक्रवार को जुम्मे पर बाहरी राज्यों के लोग यहां नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि जब नगर निगम आयुक्त की अदालत से मस्जिद तोड़ने का फ़ैसला दिया जा चुका है।

ज़िला अदालत भी वक्फ बोर्ड के साथ संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका ख़ारिज कर चुकी है, यहां गतिविधियां क्यों बंद नहीं करवाई जा रही। स्थानीय महिलाओं में इसे लेकर रोष है और महिलाओं ने कहा है कि वे शुक्रवार को यहां आने वाले लोगों को मस्जिद जाने से रोकेंगे।

स्थानीय लोगों ने उपायुक्त शिमला को महिलाओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने इस दौरान उपायुक्त से मांग की है कि जब मस्जिद पूरी तरह से अवैध है तो यहां पर नवाज अदा करने से भी रोकना चाहिए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मस्जिद में बाहरी लोग ज्यादा संख्या में नवाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं।