संजौली मस्जिद विवाद गहराया, कोर्ट आदेश के बावजूद क्यों नहीं काटा बिजली कनेक्शन? FIR पर देवभूमि संघर्ष समिति की बड़ी चेतावनी

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। देवभूमि संघर्ष समिति मंगलवार को संजौली पुलिस थाने के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गई है। बीते शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने कोर्ट की ओर से अवैध करार संजौली मस्जिद में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका था।

एफआईआर वापस लेने की मांग पर अड़ी देवभूमि संघर्ष समिति इस दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच बहस भी हुई, जिस पर संजौली पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इन पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। देवभूमि संघर्ष समिति इस पर भड़क उठी है और एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर अनशन शुरू करने का फैसला लिया है।

कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं काटा बिजली व पानी कनेक्शन देवभूमि संघर्ष समिति के सह-संयोजक विजय शर्मा और सदस्य विकास थापटा ने बताया कि संजौली मस्जिद को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद की बिजली व पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया है।

ढांचा गिराने के बजाय लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अवैध ढांचा गिराने के आदेश दे रखे है। मगर इसे अब तक नहीं गिराया गया। उल्टा देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों को मामले दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। अवैध मस्जिद में नमाज की इजाजत देना गलत है।