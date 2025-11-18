संजौली मस्जिद विवाद गहराया, कोर्ट आदेश के बावजूद क्यों नहीं काटा बिजली कनेक्शन? FIR पर देवभूमि संघर्ष समिति की बड़ी चेतावनी
शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी है। समिति का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया है, और अवैध ढांचा गिराने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने 24 घंटे में एफआईआर वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली अवैध मस्जिद मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। देवभूमि संघर्ष समिति मंगलवार को संजौली पुलिस थाने के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गई है। बीते शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने कोर्ट की ओर से अवैध करार संजौली मस्जिद में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका था।
एफआईआर वापस लेने की मांग पर अड़ी देवभूमि संघर्ष समिति
इस दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच बहस भी हुई, जिस पर संजौली पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इन पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। देवभूमि संघर्ष समिति इस पर भड़क उठी है और एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर अनशन शुरू करने का फैसला लिया है।
कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं काटा बिजली व पानी कनेक्शन
देवभूमि संघर्ष समिति के सह-संयोजक विजय शर्मा और सदस्य विकास थापटा ने बताया कि संजौली मस्जिद को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद की बिजली व पानी का कनेक्शन नहीं काटा गया है।
ढांचा गिराने के बजाय लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अवैध ढांचा गिराने के आदेश दे रखे है। मगर इसे अब तक नहीं गिराया गया। उल्टा देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों को मामले दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। अवैध मस्जिद में नमाज की इजाजत देना गलत है।
24 घंटे में एफआईआर वापस न लेने पर होगा बड़ा आंदोलन
यदि पुलिस प्रशासन 24 घंटे के भीतर इस एफआईआर को वापस नहीं लेता है, तो संघर्ष समिति इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और शुक्रवार को फिर से बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी प्रशासन कल्पना भी नहीं कर सकता।
मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर प्रलोभन देने का आरोप
इस दौरान देव भूमि संघर्ष समिति के लोगों ने एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर प्रलोभन देने का आरोप लगाया और कहा कि वह बिकने वाले नहीं है।
