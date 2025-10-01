हिमाचल में IAS संजय गुप्ता ने संभाला मुख्य सचिव का कार्यभार, सरकार ने 24 घंटे में क्यों बदला फैसला?

राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। उन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास का कार्यभार भी सौंपा है। वे इस पद से देवेश कुमार को भारमुक्त करेंगे। सचिव कार्मिक विभाग एम सुधा देवी की ओर से इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार ने बीते रोज उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष लगाया था। 24 घन्टे के भीतर ही सरकार ने अपना फैंसला बदला है। संजय गुप्ता 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं व वरिष्ठता में सबसे आगे थे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास ओंकार चंद शर्मा को सरकार ने रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया है।

वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत राजस्व, वित्त आयुक्त, वन, गृह और सतर्कता, वित्त आयुक्त (अपील) और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। केके पंत पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे लेकिन बीती रात को सरकार ने संजय गुप्ता को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था लेकिन सरकार ने एक बार पुनः उन्हें ही बोर्ड की जिम्मेदारी सौंप दी है।