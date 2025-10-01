Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में IAS संजय गुप्ता ने संभाला मुख्य सचिव का कार्यभार, सरकार ने 24 घंटे में क्यों बदला फैसला?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। उन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास का कार्यभार भी दिया गया है। सरकार ने 24 घंटे के भीतर अपना फैसला बदलते हुए यह निर्णय लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा को रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    IAS अधिकारी संजय गुप्ता को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। उन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास का कार्यभार भी सौंपा है। वे इस पद से देवेश कुमार को भारमुक्त करेंगे। सचिव कार्मिक विभाग एम सुधा देवी की ओर से इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार ने बीते रोज उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष लगाया था। 24 घन्टे के भीतर ही सरकार ने अपना फैंसला बदला है। संजय गुप्ता 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं व वरिष्ठता में सबसे आगे थे।

    अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास ओंकार चंद शर्मा को सरकार ने रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया है।

    वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत राजस्व, वित्त आयुक्त, वन, गृह और सतर्कता, वित्त आयुक्त (अपील) और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। केके पंत पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे लेकिन बीती रात को सरकार ने संजय गुप्ता को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था लेकिन सरकार ने एक बार पुनः उन्हें ही बोर्ड की जिम्मेदारी सौंप दी है।