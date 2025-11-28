संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत कर चुकी है अवैध करार

हिमाचल हाईकोर्ट में संजौली की अवैध मस्जिद निर्माण मामले पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी, जिसमें वक्फ बोर्ड की याचिका पर बहस होगी। निचली अदालत पहले ही मस्जिद को अवैध करार दे चुकी है, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंचा है। शिमला जिला अदालत ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है।

संजौली मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। फाइल फोटो