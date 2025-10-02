रामपुर में RSS का भव्य शताब्दी समारोह, शस्त्र पूजा व पथ संचलन से लिया राष्ट्रप्रेम का संकल्प

रामपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मनाया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजा की और चाटी से रामपुर तक पथ संचलन किया जिसका उद्देश्य समाज में अनुशासन और राष्ट्रप्रेम को बढ़ावा देना था। जिला कार्यवाह रविकांत ने बताया कि पूरे वर्ष विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का समापन सत्यनारायण मंदिर में हुआ।

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रामपुर जिले में शताब्दी व विजय दशमी समारोह का आयोजन किया गया। वहीं स्वयं सेवकों द्वारा शस्त्र पूजा भी की गई। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने चाटी से रामपुर तक अनुशासित पथ संचलन किया, जो राष्ट्रभक्ति और संगठन शक्ति का प्रतीक रहा।

जिला कार्यवाह रविकांत ने जानकारी दी कि इस पथ संचलन का उद्देश्य समाज में अनुशासन, सेवा और राष्ट्रप्रेम की भावना को बढ़ावा देना है। सैकड़ों स्वयंसेवक संघ के पारंपरिक गणवेश में भाग लेते हुए विभिन्न मार्गों से होकर निकले और लोगों को संघ के मूल विचारों से अवगत कराया।

जिला कार्यवाह रविकांत ने बताया कि यह समारोह संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया है, जो उसके वैचारिक योगदान, सेवा कार्यों और राष्ट्र निर्माण में भूमिका को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि वर्षभर जिले में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग संघ की गतिविधियों से जुड़ सकें।