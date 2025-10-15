Language
    हिमाचल घूमने का सबसे बढ़िया समय, 20 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम, पढ़ें मौसम अपडेट

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:30 AM (IST)

    शिमला में दो फीट बर्फ से ढका रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए खुल गया है, जहाँ मंगलवार को लगभग 25 वाहन पहुंचे। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) बर्फ हटाने के काम में जुटा है। एनजीटी के अनुसार, ऑनलाइन परमिट वाले 1200 पर्यटक वाहन जा सकेंगे। प्रदेश में मौसम साफ़ है, लेकिन तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है।

    हिमाचल घूमने का सबसे बढ़िया समय, 20 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम (File Photo)

    जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस दौरान मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है।

    वहीं दो फीट बर्फ से ढका रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। हालांकि मंगलवार को पर्यटक फोर बाई फोर वाहनों से ही रोहतांग दर्रा पहुंचे। रोहतांग से कोकसर सड़क बहाल होते ही सामान्य पर्यटक वाहन भी रोहतांग जा सकेंगे। मंगलवार को लगभग 25 वाहन रोहतांग पहुंचे।

    सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने रोहतांग तक बर्फ हटा दी है अब कोकसर की ओर बर्फ हटाने में जुटा है। एनजीटी के आदेशानुसार हर रोज आनलाइन परमिट लेकर 1200 पर्यटक वाहन रोहतांग जा सकेंगे।

    वहीं इन दिनों प्रदेश में मैदानों के साथ पहाड़ों पर दिन में तेज धूप व शाम को ठंड पड़ रही है। इससे लोग जुकाम, बुखार और गले में खराश की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों मौसम साफ है। हालांकि दो दिन से शाम के समय शिमला में बरसात जैसी धुंध छा रही है। धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है।

    अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कुल्लू के सेऊबाग में 4.2, भरमौर में 1.5, हमीरपुर में 1.2 डिग्री सेल्सियस की आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है।