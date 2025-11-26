स्नोफॉल देखने का सपना रह जाएगा अधूरा! रोहतांग पास पर्यटकों के लिए बंद, अब क्या है ऑप्शन?

जागरण टीम, शिमला/मनाली। पर्यटक 26 नवंबर को भी बर्फ से ढके रोहतांग दर्रे में नहीं जा पाएंगे। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) रोहतांग दर्रे में सड़क मरम्मत का कार्य कर रहा है जो बुधवार को भी जारी रहेगा। हालांकि, पर्यटकों के लिए यह विकल्प है कि वे 30 नवंबर तक रोहतांग जा सकते हैं, अगले चार दिनों तक रोहतांग पास आधिकारिक तौर पर खुला रहेगा, अगर हालात सामान्य रहे तो प्रशासन आगे भी कुछ दिन इसे बहाल रख सकता है।

मौसम विभाग ने दो दिसंबर तक मौसम साफ रहने व शुष्क ठंड रहने की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना नहीं है। सुबह और शाम की ठंड लगातार बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।