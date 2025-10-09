हिमाचल प्रदेश में खतरा बने पहाड़, 172 स्थानों पर जोखिम भरा सफर

राज्य ब्यूरो, शिमला। पहाड़ों पर वाहन चलाना हमेशा से जोखिम भरा रहा है। हालात यह हैं कि हिमाचल प्रदेश के 172 स्थान ऐसे हैं जहां पहाड़ खतरा बने हुए हैं और सफर जोखिम भरा है। फोरलेन निर्माण से पहले भी मंडी जिले के गुम्मा, किन्नौर जिले में निगुलसरी और बिलासपुर जिले के स्वारघाट जैसे स्थानों पर पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं आम थीं। इसके अलावा, कई स्थानों पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही बाधित होती रही है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) और लोक निर्माण विभाग ने बचाव के लिए इन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन ये केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। इन बोर्डों का आकार इतना छोटा है कि वाहन चालकों की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं।

फोरलेन निर्माण के बाद परवाणू-शिमला फोरलेन में पहाड़ की तरफ वाली लेन कई स्थानों पर बंद पड़ी है। इसी तरह की स्थिति कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर भी देखने को मिलती है। फोरलेन बनने के बाद पहाड़ अस्थिर हो गए हैं और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कोटरूपी में कई वर्ष से मानसून सीजन के दौरान खिसक रहा पहाड़ अब ठहरा है।

सड़क किनारे नजर नहीं आते चेतावनी बोर्ड चेतावनी बोर्ड एनएचएआइ और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के किनारे लगाए गए हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता संदिग्ध है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड 100-200 मीटर दूर से स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनकी दृश्यता को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। पीली टेपिंग से वाहन चालक और यात्री सजग रह सकते हैं, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं किया गया है।