सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 17 अक्टूबर को करेंगे प्रदेशभर में प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों से कार्यरत सेवानिवृत कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 17 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में पेंशनर धरने प्रदर्शन करेंगे।

प्रेस को जारी संयुक्त बयान में संयुक्त संर्घष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इद्र पाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूप राम शर्मा व प्रेस सचिव सैन राम नेगी ने बताया कि 17 अक्टूबर को सभी जिलों में पेंशनर्स अपनी मांगो के समर्थन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे।

इसमें 18 संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य भाग लेंगे। पेंशनर्स नेताओं ने सभी ब्लॉकों के संयोजकों व जिला के संयोजको, उप संयोजकों से आग्रह किया की अधिक से अधिक संख्या में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन में भाग लें।

उन्होंने कहा कि कुछ स्वयंभू नेता 14 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन की बात कर रहें हैं जो की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने पेंशनर्स नेताओं ने आग्रह किया कि पेंशनर्स हितैशी बनने का ढोंग रच रहें हैं। जब इनके पास संगठन की बागडोर थी तक ये सरकार की परिक्रमा कर रहें थे। सभी पेंशनर्स इनकी नीति व नियत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं।