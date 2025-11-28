Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में सीआईसी और आईसी के पदों पर निकली भर्ती, 27 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

    By Anil Thakur Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:02 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने नए सिरे से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर, 2025 है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल सरकार ने सीआईसी और आईसी के पदों के लिये मांगे आवेदन।

    राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए है। इस संदर्भ में प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों के लिए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह अधिसूचना पूर्व में जारी विज्ञापनों को निरस्त करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, इन पदों के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुना जाएगा जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित हों और जिनके पास कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन में व्यापक अनुभव हो।

    उम्मीदवार सदन सदस्य, किसी राजनीतिक दल से जुड़े, किसी अन्य लाभकारी पद पर कार्यरत या व्यवसाय पेशे में लगे न हों। यहां बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी आरडी धीमान के मुख्य सचूना आयुक्त पद से इस्तिफा देने के बाद यह पद 24 जून से खाली है।

    इन पदों की सेवा अवधि तीन वर्ष होगी या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो हाेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने बायोडाटा को निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025, शाम 5:00 बजे तक है। समय से पहले प्राप्त न होने वाले या अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।