    'कांग्रेस सरकार की लापरवाही से सड़क किनारे सड़ रहे सेब', शिमला में राकेश डोगरा ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

    By narveda kaundal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता राकेश डोगरा ने एचपीएमसी पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है जिससे सेब सीजन बाधित हुआ। खरीद में देरी और परिवहन की समस्या से बागवानों को नुकसान हो रहा है फसल सड़ रही है। पिछले साल का भुगतान भी लंबित है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग की है ताकि बागवानों को भविष्य में परेशानी न हो।

    राकेश डोगरा ने एचपीएमसी पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है, जिससे सेब सीजन बाधित हुआ (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जुब्बल। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) पर गंभीर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि इस वर्ष सेब सीजन पूरी तरह अव्यवस्थित रहा।

    खरीद केंद्र समय पर न खुलने, नीलामी में देरी और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ठप होने के कारण बागबानों की फसल सड़क किनारे सड़ रही है। इसके कारण न केवल बागबानों को उचित मूल्य मिल पा रहा है, बल्कि सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पिछले वर्ष की पेमेंट भी लंबित होने के बाद यदि इस साल का सेब समय पर नीलाम नहीं हुआ, तो बागबानों को भुगतान मिलने में और परेशानी होगी।

    राकेश डोगरा ने मांग की है कि एचपीएमसी की खरीद और नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध बनाई जाए, लंबित भुगतान तुरंत जारी किए जाएं और बागवानी ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाए, ताकि भविष्य में बागवानों को इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े।