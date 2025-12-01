'राधे-राधे CM साहब...', हिमाचल विधानसभा में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से ऐसे किया अभिवादन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के भीतर व बाहर राधे-राधे की गुंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दोपहर बाद सदन में पहुंचे। तब तक विधानसभा अध्यक्ष नहीं आए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी सीट पर खड़े ही थे। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर देखा और कहा...मुख्यमंत्री जी राधे-राधे।

विधायक विपिन सिंह परमार ने भी राधे-राधे कहा। मुख्यमंत्री मुस्कुराए और कहा... राधे-राधे, जय श्री राम। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को कहा आप ने मेरा वीडियो तो चला दिया लेकिन अंत का पार्ट काट ही दिया। कुछ देर के लिए सदन का माहौल खुशनुमा था और दोनों ओर से ठहाके गुंजे। इससे पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सदन में पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य विधायकों ने राधे-राधे कहकर उन्हें अभिवादन किया।

दरअसल बीते सप्ताह मुख्यमंत्री धर्मशाला में सांई मैदान में सैर करने गए थे। वहां पर खिलाड़ी उन्हें मिले थे। बच्चों ने उन्हें राधे-राधे कहा था। मुख्यमंत्री ने पूछा था कि राधे-राधे क्यों...नमस्कार क्यों नहीं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने राधे-राधे का अभिवादन स्वीकार किया था, लेकिन वे बच्चों से पूछ रहे थे। उनका वह वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय मीडिया पर भी खूब प्रसारित हुआ।

केवल सिंह पठानिया ने मणिमहेश यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा के संबंध में सदन में जोश के साथ हिमाचल को हिंदू राष्ट्र कह दिया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय केंद्र ने हिमाचल से नजरे फेर रखी थी जबकि उत्तराखंड में आपदा के समय अमित शाह आए थे। प्रदेश में कोई भी केंद्रीय मंत्री मणिमहेश घटना के समय नहीं आया।

जनक राज ने भी राधे-राधे कहा भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने विधानसभा अध्यक्ष को हाथ जोड़कर राधे-राधे कहकर संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष ने भी अध्यक्ष को राधे-राधे कहकर अभिवादन किया। विस अध्यक्ष ने हाथ जोड़कर दोनों पक्षों की ओर देखा व मुस्कुरा कर अपनी सीट पर बैठ गए।

सदन में बिक्रम ठाकुर गंभीरता से अपनी बात रख रहे थे। वे मुख्यमंत्री की ओर देख रहे थे। तभी अचानक राकेश कालिया बोले अध्यक्ष की ओर देखकर बोले...पहले बिक्रम ठाकुर को समझ ही नहीं आया कि ये व्यवधान क्यों है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने चुटकी ली और कहा कि कालिया जी ने ब्या ज्यादा खा लिए हैं।