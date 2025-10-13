हिमाचल में 5388 लोगों को मिलेगा रोजगार, 1735 करोड़ के निवेश को मंजूरी; 28 नए औद्योगिक प्रस्तावों को हरी झंडी

बैठक के दौरान प्राधिकरण ने जिन विस्तार प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की उनमें जूतों के निर्माण के लिए मैसर्स कैम्पस ऐक्टिवियर लिमिटेड बद्दी, करंसी नोट, सुरक्षा पिगमेंट के निर्माण के लिए मैसर्स एरिस्टोक्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पांवटा साहिब, इंजेक्शन, कैप्सूल, मलहम, सिरप, टैबलेट के निर्माण के लिए इंजीनियर्ड फिल्म्स फायल और लेमिनेट, फार्मा पैकेजिंग इंडक्शन वेड मेसर्स यूनाइटेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, इंजेक्शन के निर्माण के लिए मेसर्स एरिस्टो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, तहसील बद्दी, जिला सोलन, इंजेक्शन निर्माण के लिए मैसर्स ज़ाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड, बद्दी, फार्मास्युटिकल फार्मूलेशन (कैप्सूल) निर्माण के लिए मैसर्ज खुराना ओलेओ केमिकल्स (यूनिट-2), तहसील बद्दी, सोलिनायड वाल्वस निर्माण के लिए लैब्सा, एओएस, एसएलएस, एसएलईएस, सीएपीबी, सीएमईए, ईजीएमएस, ईजीडीएस, बीकेसी, फार्मूलेशन, सिंथेटिक यार्न के निर्माण के लिए मैसर्स सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, वितरण ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर के विनिर्माण के लिए मैसर्ज एनजीजी पावर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तहसील हरोली, जिला ऊना, ऑटो कंपोनेंट्स, एलॉय व्हील, सीमलेस ट्यूब/आउटर ट्यूब, एल्युमीनियम कास्टिंग के विनिर्माण के लिए मैसर्स माइक्रो सीमलेस, तहसील बद्दी, जिला सोलन, बोतलें, अन्य रंगीन सौंदर्य प्रसाधनों के कंटेनर लिपस्टिक मस्कारा आई लाइनर काजल पेंसिल आदि, कैप और क्लोजर, जार के विनिर्माण के लिए मैसर्स यूनिको कॉस्मेटिका प्राइवेट लिमिटेड, तहसील नालागढ़, बैटरी चार्जिंग और पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए, मैसर्स बालाजी स्टोरेज बैटरीज लिमिटेड यूनिट-3, पांवटा साहिब, साबुन नूडल्स और साबुन, औद्योगिक मोनोकार्बाेलिक फैटी एसिड, आसुत ग्लाइक्राइन, पिच और अवशेष, क्रूड ग्लाइक्राइन के निर्माण के लिए मैसर्स राज इंडस्ट्रीज, तहसील नालागढ़, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के ढक्कन के निर्माण के लिए मेसर्स अल्पला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, इन्फ्यूजन बीएफएस, ग्लास बोतल, लेपित और बिना लेपित टैबलेट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ओरल ड्राई पाउडर सैशे, लिक्विड सिरप सस्पेंशन के निर्माण के लिए मेसर्स हेटविक हेल्थकेयर एलएलपी, तहसील नालागढ़ शामिल हैं।