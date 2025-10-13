हिमाचल में 5388 लोगों को मिलेगा रोजगार, 1735 करोड़ के निवेश को मंजूरी; 28 नए औद्योगिक प्रस्तावों को हरी झंडी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1734.65 करोड़ रुपये के निवेश वाली 28 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से 5388 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास और पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। लीज ट्रांसफर दरों की समीक्षा और औद्योगिक भूखंडों के रूपांतरण की नीति बनाने पर भी जोर दिया गया।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य एकल खिड़की मंजूरी एवं निगरानी प्राधिकरण (एसएसडब्ल्यूसी एंड एमए) की 31वीं बैठक में 28 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार शामिल हैं।
प्रस्तावित निवेश राशि लगभग 1734.65 करोड़ रुपये है, जिससे करीब 5388 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह निवेश राज्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलेगा और हिमाचल को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में और सुदृढ़ करेगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक औद्योगिक प्रस्ताव में कौशल-आधारित रोजगार का पूरा ब्यौरा शामिल किया जाए और ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए जो श्रम-प्रधान और पर्यावरण के अनुकूल हों।
यह भी निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में लीज ट्रांसफर की मौजूदा दरों की समीक्षा की जाए तथा भीतरी क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों के रूपांतरण की नीति तैयार की जाए, ताकि औद्योगिक निवेश को और बढ़ावा मिल सके।
बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (उद्योग) आरडी नजीम, सचिव प्रियंका बसु इंगटी, राखिल काहलो और उद्योग निदेशक डा. यूनुस, अतिरिक्त निदेशक तिलकराज शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नए प्रस्तावों में माल्ट स्पिरिट ताजा और परिपक्व माल्ट स्पिरिट, जिन, भारत में निर्मित विदेशी तरल, मवेशी चारा के विनिर्माण के लिए मैसर्स एंगस डंडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिला कांगड़ा, सोलर सेल के विनिर्माण के लिए मैसर्स मैनवर्स फार्मा एलएलपी, तहसील पांवटा साहिब, मैसर्स समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-3, तहसील बद्दी, मैसर्स जुपिटर सोलरटेक प्राइवेट लिमिटेड, तहसील बद्दी, इलेक्ट्रिक वाहन, स्पेयर पार्ट्स (एक्सेसरीज) के विनिर्माण के लिए मैसर्स मोरपेन मेडिपैथ लिमिटेड, बद्दी, मैसर्स वीरा मोनोकार्टन्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, मेसर्स ओपीजी मोबिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-3 एक्सटेंशन, बद्दी, कैप्सूल, ड्राई इंजेक्शन, लिक्विड इंजेक्शन, टैबलेट 500 एमजी के विनिर्माण के लिए मेसर्स सुपीरियर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, ऑटो स्पेयर पार्ट्स रीयर और फ्रंट एक्सेल शाफ्ट, विभिन्न नली के मामले स्पिंडल स्पूल, संयुक्त क्रॉस पिनियन योक, गियर शाफ्ट, मशीन आटोमोटिव पार्ट्स, पिनियन सपोर्ट क्लच के निर्माण के लिए मेसर्स एम्ब्रोस आटोकाम्प लिमिटेड यूनिट एम्प्रेसिजन, तहसील बद्दी, लोहा और इस्पात के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स और घटकों के निर्माण के लिए मेसर्स डेजर्ट ईगल आर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, कॉप्रेस्ड बायो गैस, एफओएम और एलएफओएम जैविक उर्वरक के निर्माण के लिए मेसर्स सीबीजी प्लांट तहसील पांवटा साहिब, मेटलर्जिकल बायोचार और टोरेफाइड बायोमास के निर्माण के लिए मेसर्स बहारी रिन्यूअल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बहारी तहसील धर्मपुर, जिला मंडी, मेसर्स पारस मसाले, तहसील हरोली, आइसक्रीम, अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर मिल्क के निर्माण के लिए शामिल हैं।
बैठक के दौरान प्राधिकरण ने जिन विस्तार प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की उनमें जूतों के निर्माण के लिए मैसर्स कैम्पस ऐक्टिवियर लिमिटेड बद्दी, करंसी नोट, सुरक्षा पिगमेंट के निर्माण के लिए मैसर्स एरिस्टोक्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पांवटा साहिब, इंजेक्शन, कैप्सूल, मलहम, सिरप, टैबलेट के निर्माण के लिए इंजीनियर्ड फिल्म्स फायल और लेमिनेट, फार्मा पैकेजिंग इंडक्शन वेड मेसर्स यूनाइटेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, इंजेक्शन के निर्माण के लिए मेसर्स एरिस्टो लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, तहसील बद्दी, जिला सोलन, इंजेक्शन निर्माण के लिए मैसर्स ज़ाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड, बद्दी, फार्मास्युटिकल फार्मूलेशन (कैप्सूल) निर्माण के लिए मैसर्ज खुराना ओलेओ केमिकल्स (यूनिट-2), तहसील बद्दी, सोलिनायड वाल्वस निर्माण के लिए लैब्सा, एओएस, एसएलएस, एसएलईएस, सीएपीबी, सीएमईए, ईजीएमएस, ईजीडीएस, बीकेसी, फार्मूलेशन, सिंथेटिक यार्न के निर्माण के लिए मैसर्स सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, वितरण ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर के विनिर्माण के लिए मैसर्ज एनजीजी पावर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तहसील हरोली, जिला ऊना, ऑटो कंपोनेंट्स, एलॉय व्हील, सीमलेस ट्यूब/आउटर ट्यूब, एल्युमीनियम कास्टिंग के विनिर्माण के लिए मैसर्स माइक्रो सीमलेस, तहसील बद्दी, जिला सोलन, बोतलें, अन्य रंगीन सौंदर्य प्रसाधनों के कंटेनर लिपस्टिक मस्कारा आई लाइनर काजल पेंसिल आदि, कैप और क्लोजर, जार के विनिर्माण के लिए मैसर्स यूनिको कॉस्मेटिका प्राइवेट लिमिटेड, तहसील नालागढ़, बैटरी चार्जिंग और पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए, मैसर्स बालाजी स्टोरेज बैटरीज लिमिटेड यूनिट-3, पांवटा साहिब, साबुन नूडल्स और साबुन, औद्योगिक मोनोकार्बाेलिक फैटी एसिड, आसुत ग्लाइक्राइन, पिच और अवशेष, क्रूड ग्लाइक्राइन के निर्माण के लिए मैसर्स राज इंडस्ट्रीज, तहसील नालागढ़, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के ढक्कन के निर्माण के लिए मेसर्स अल्पला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बद्दी, इन्फ्यूजन बीएफएस, ग्लास बोतल, लेपित और बिना लेपित टैबलेट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ओरल ड्राई पाउडर सैशे, लिक्विड सिरप सस्पेंशन के निर्माण के लिए मेसर्स हेटविक हेल्थकेयर एलएलपी, तहसील नालागढ़ शामिल हैं।
