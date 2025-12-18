Language
    भूस्खलन का खतरा और सुरक्षा दीवारों की ऊंचाई कम, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में उठाया चंडीगढ़-शिमला फोरलेन का मामला

    By Anil Thakur Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में चंडीगढ़-शिमला फोरलेन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुरक्षा दीवारों की कम ऊंचाई के कारण भूस्खलन का खतरा बताय ...और पढ़ें

    प्रियंका गांधी ने लोकसभा में उठाया चंडीगढ़-शिमला फोरलेन का मामला। वीडियो से ली गई फोटो


    राज्य ब्यूराे, शिमला। चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ने वाले फोरलेन का मामला वीरवार को लोकसभा में उठा। वायनाड से सांसद व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इस मामले को उठाया।

    प्रियंका वाड्रा ने कहा कि चंडीगढ़ से शिमला (चंडीगढ़-परवाणु-शिमला) की सुरक्षा दीवारों (रिटेनिंग वॉल) की ऊंचाई बेहद कम है। इसके कारण ऐसे कई स्थान हैं जहां पर भू सख्लन के मामले लगातार सामने आते हैं।

    कई स्थानों पर भू सख्लन का खतरा बना रहता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मामले पर ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। परमाणु से शिमला तक इस फोरलेन का निर्माण तीन चरणों में किया जा रहा है।

    पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे व तीसरे चरण का काम अभी जारी है। परवाणु से लेकर सोलन तक जितना भी काम पूरा हो चुका है उनमें कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भू सख्लन का खतरा काफी ज्यादा है। बरसात के दिनो में कई स्थानों पर भू सख्लन की घटनाएं पेश भी आई है। इससे काफी नुकसान हुआ है।

    अनिरुद्ध सिंह भी उठा चुके हैं सवाल

    पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी फोरलेन के निर्माण में अनियमितता का मामला उठा चुके हैं। राज्य सरकार भी इस मामले को कई बार एनएचएआइ के समक्ष उठा चुकी है।

    फोरलेन निर्माण के लिए जो कटिंग हुई है उसमें पहाड़ों को सीधा काटा गया है। जो सुरक्षा दीवारें लगाई है उनकी ऊंचाई काफी कम है। जिससे बार बार भू सख्लन होता रहता है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पर सड़क एक तरफ बंद ही रखी गई है। ।

    हिमाचल से है नाता, अकसर आती है शिमला

    प्रियंका वाड्रा का घर शिमला के साथ लगते छराबड़ा में है। पूरा गांधी परिवार अक्सर यहां छुट्टियां मनाने के लिए आता है। ज्यादातर चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से ही शिमला आते हैं। सड़कों की स्थिति से वह अच्छी तरह वाकिफ है। जिसके के चलते उन्होंने इस मामले को सदन में उठाया है।