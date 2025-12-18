भूस्खलन का खतरा और सुरक्षा दीवारों की ऊंचाई कम, प्रियंका गांधी ने लोकसभा में उठाया चंडीगढ़-शिमला फोरलेन का मामला

राज्य ब्यूराे, शिमला। चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ने वाले फोरलेन का मामला वीरवार को लोकसभा में उठा। वायनाड से सांसद व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इस मामले को उठाया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि चंडीगढ़ से शिमला (चंडीगढ़-परवाणु-शिमला) की सुरक्षा दीवारों (रिटेनिंग वॉल) की ऊंचाई बेहद कम है। इसके कारण ऐसे कई स्थान हैं जहां पर भू सख्लन के मामले लगातार सामने आते हैं। कई स्थानों पर भू सख्लन का खतरा बना रहता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मामले पर ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। परमाणु से शिमला तक इस फोरलेन का निर्माण तीन चरणों में किया जा रहा है।

पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे व तीसरे चरण का काम अभी जारी है। परवाणु से लेकर सोलन तक जितना भी काम पूरा हो चुका है उनमें कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भू सख्लन का खतरा काफी ज्यादा है। बरसात के दिनो में कई स्थानों पर भू सख्लन की घटनाएं पेश भी आई है। इससे काफी नुकसान हुआ है।

अनिरुद्ध सिंह भी उठा चुके हैं सवाल पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी फोरलेन के निर्माण में अनियमितता का मामला उठा चुके हैं। राज्य सरकार भी इस मामले को कई बार एनएचएआइ के समक्ष उठा चुकी है।

फोरलेन निर्माण के लिए जो कटिंग हुई है उसमें पहाड़ों को सीधा काटा गया है। जो सुरक्षा दीवारें लगाई है उनकी ऊंचाई काफी कम है। जिससे बार बार भू सख्लन होता रहता है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पर सड़क एक तरफ बंद ही रखी गई है। ।