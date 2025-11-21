Himachal News: 24 नवंबर को जंतर-मंतर पर धरना देंगे प्राथमिक शिक्षक, टेट की अनिवार्यता के खिलाफ 22 राज्यों के टीचर्स होंगे जमा

राज्य ब्यूरो, शिमला। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 24 नवंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में टेट अनिवार्यता के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में 22 राज्यों के प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे। हिमाचल से 800 से अधिक प्राथमिक शिक्षक इस धरना प्रदर्शन के लिए रविवार 23 नवंबर को नई दिल्ली के लिए कूच करेंगे।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने हिमाचल प्रदेश से 500 प्राथमिक शिक्षकों के भाग लेने का लक्ष्य दिया था, परंतु निर्धारित संख्या से अधिक 800 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक सभी 12 जिलों के 141 शिक्षा खंडों से भाग लेने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।

इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की जाएगी। शिक्षा अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ था, तो केवल इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत नियुक्त होने वाले अध्यापकों पर ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का प्रावधान लागू था, लेकिन वर्ष 2017 में संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व लगे हुए शिक्षकों पर भी लागू करने का प्रावधान कर दिया गया।

इसी प्रविधान के कारण देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सेवारत शिक्षकों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय दिया। केंद्र सरकार को वर्ष 2017 में किए गए संशोधन को वापिस लेना चाहिए और सभी शिक्षकों को राहत प्रदान करनी चाहिए।