हिमाचल के सोलन को दूसरा 'गुरुग्राम' बनाने की तैयारी, 650 बीघा जमीन पर बनेगी साइबर सिटी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार ने सोलन जिले के वाकनाघाट में एक नई साइबर सिटी स्थापित करेगी। यह साइबर सिटी 650 बीघा भूमि पर विकसित की जाएगी, जिसमें डाटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग कार्यरत होंगे। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस परियोजना के लिए विस्तृत ब्लू प्रिंट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा एक प्रमुख क्षेत्र माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार हिमाचल में प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। वाकनाघाट में बन रहे उत्कृष्ट केंद्र की समीक्षा करते हुए, उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला स्थापित करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आशीष सिंहमार, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. निपुण जिंदल, आयुक्त श्रम एवं रोजगार वीरेंद्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दिसंबर में पूरा हो आईटी पार्क का निर्माण मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिला कांगड़ा के चैतडू़ और जिला शिमला के मैहली में स्थापित किए जा रहे आईटी पार्क का निर्माण दिसंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने शासन में डिजिटल सेवाओं की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि सभी विभागों को अपने कार्यों को डिजिटाइज करना चाहिए ताकि नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अधिक से अधिक सेवाओं को एक क्लिक के माध्यम से लोगों के घर-द्वार पर पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने सभी विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को अपनाने और कार्यालयों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-आफिस प्रणाली का उपयोग करने का निर्देश दिया।