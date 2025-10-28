Language
    शिमला: पुलिस लाइन में जवानों को परोसा गया फंगस लगा आटा-न्यूट्री, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Rohit Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    शिमला पुलिस लाइन भराड़ी में जवानों को खराब राशन से बना खाना परोसे जाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने मैस मैनेजर को हटा दिया है। आटे में खराबी और न्यूट्री में फंगस पाया गया। उधर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टल में पनीर में कीड़ा निकलने से छात्रों की तबीयत बिगड़ गई।

    पुलिस जवानों को खिलाया जा रहा खराब गुणवत्ता के राशन से बना खाना (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, शिमला। पुलिस लाइन भराड़ी की मैस में जवानों को खराब गुणवत्ता के राशन से खाना बनाकर परोसा जा रहा है। मंगलवार को पुलिस लाइन की मैस के खाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।

    वीडियो में पुलिस जवानों को खाना बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे खराब गुणवत्ता के राशन पर इंटरनेट मीडिया पर जमकर सवाल उठे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जिस आटे से पुलिस जवानों के लिए रोटियां बनाई जाती हैं वह खराब हो चुका था।

    वहीं बोरी में रखी न्यूट्री में फंगस लगा हुआ था। इसके अलावा टमाटर भी सड़े हुए निकले। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस जवानों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने पर विभाग की भी आलोचना हो रही है।

    लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जो जवान दिन-रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं उन्हें आखिर ऐसी गुणवत्ता का खाना क्यों दिया जा रहा है। ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो प्रसारित होने के पुलिस विभाग हरकत में आ गया है।

    डीएसपी पुलिस लाइन अमर सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में तैनात मैस मैनेजर को हटा दिया है। पुलिस जवानों की सेहत के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस लाइन भराड़ी में सैकड़ों जवान रोजाना खाना खाते हैं। पुलिस लाइन में कर्मचारियों के आवास, क्वार्टर एवं कार्यालय भी होते हैं।

    पुलिस लाइन में पुलिस के रिजर्व बल के लिए गार्द रूम भी प्रदान किए जाते हैं, जहां से जरूरत पड़ने पर जवानों को तैनात किया जाता है। पुलिस लाइन की मैस में खराब गुणवत्ता युक्त राशन का खाना बनाकर परोसे जाने पर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाईएसपी हास्टल में सोमवार को परोसे विशेष खाने में उड़ता हुआ कीड़ा पाया गया। जब कीड़ा मिला तब तक अधिकांश छात्र भोजन कर चुके थे। खाना खाने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी तो छात्रों को परोसे पनीर में उड़ते हुए कीड़े के होने का पता चला।

    एसएफआइ ने हास्टल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एसएफआइ की वाईएसपी हास्टल कमेटी के अध्यक्ष धनराज ने आरोप लगाया कि हास्टल की सफाई व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। विश्वविद्यालय के मुख्य छात्रापाल प्रोफेसर आरएल जिंटा ने बताया कि वह हास्टल का निरीक्षण करेंगे।