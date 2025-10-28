शिमला: पुलिस लाइन में जवानों को परोसा गया फंगस लगा आटा-न्यूट्री, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, शिमला। पुलिस लाइन भराड़ी की मैस में जवानों को खराब गुणवत्ता के राशन से खाना बनाकर परोसा जा रहा है। मंगलवार को पुलिस लाइन की मैस के खाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वीडियो में पुलिस जवानों को खाना बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे खराब गुणवत्ता के राशन पर इंटरनेट मीडिया पर जमकर सवाल उठे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जिस आटे से पुलिस जवानों के लिए रोटियां बनाई जाती हैं वह खराब हो चुका था।

वहीं बोरी में रखी न्यूट्री में फंगस लगा हुआ था। इसके अलावा टमाटर भी सड़े हुए निकले। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस जवानों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने पर विभाग की भी आलोचना हो रही है।

लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जो जवान दिन-रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं उन्हें आखिर ऐसी गुणवत्ता का खाना क्यों दिया जा रहा है। ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो प्रसारित होने के पुलिस विभाग हरकत में आ गया है।

डीएसपी पुलिस लाइन अमर सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में तैनात मैस मैनेजर को हटा दिया है। पुलिस जवानों की सेहत के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस लाइन भराड़ी में सैकड़ों जवान रोजाना खाना खाते हैं। पुलिस लाइन में कर्मचारियों के आवास, क्वार्टर एवं कार्यालय भी होते हैं।

पुलिस लाइन में पुलिस के रिजर्व बल के लिए गार्द रूम भी प्रदान किए जाते हैं, जहां से जरूरत पड़ने पर जवानों को तैनात किया जाता है। पुलिस लाइन की मैस में खराब गुणवत्ता युक्त राशन का खाना बनाकर परोसे जाने पर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

