वर्दी में रील-वीडियो और फोटो अपलोड नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी, सरकारी नीति और आदेश पर कमेंट करने पर भी रोक

जागरण संवाददाता, शिमला। पुलिस वर्दी में इंटरनेट मीडिया के उपयोग के संबंध में पुलिस विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। ऐसा पुलिस वर्दी की गरिमा बनाए रखना के लिए किया हैl

कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पुलिस वर्दी में मनोरंजन, निजी प्रचार, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत रील, वीडियो, फोटो, स्टोरी या पोस्ट अपलोड नहीं करेगा। पुलिसकर्मी अपने निजी इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से सरकारी नीतियों, पुलिस मुख्यालय के निर्णय, पुलिस या आधिकारिक कार्यों पर टिप्पणी नहीं करेंगे।