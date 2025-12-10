वर्दी में रील-वीडियो और फोटो अपलोड नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी, सरकारी नीति और आदेश पर कमेंट करने पर भी रोक
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने पुलिसकर्मियों के वर्दी में रील और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। सरकारी नीति और आदेशों पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करने पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। पुलिस वर्दी में इंटरनेट मीडिया के उपयोग के संबंध में पुलिस विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। ऐसा पुलिस वर्दी की गरिमा बनाए रखना के लिए किया हैl
कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पुलिस वर्दी में मनोरंजन, निजी प्रचार, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत रील, वीडियो, फोटो, स्टोरी या पोस्ट अपलोड नहीं करेगा। पुलिसकर्मी अपने निजी इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से सरकारी नीतियों, पुलिस मुख्यालय के निर्णय, पुलिस या आधिकारिक कार्यों पर टिप्पणी नहीं करेंगे।
पुलिसकर्मियों के लिए SOP जारी
वही अधिकारी/कर्मचारी विभागीय इंटरनेट मीडिया हैंडल पर कोई भी सामग्री अपलोड कर सकेंगे, जो सक्षम प्राधिकारी की ओर से लिखित रूप में अधिकृत हों। सभी पुलिस अधीक्षक, कमाडेंट व इकाई प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि अपने अधीनस्थ कर्मियों को एसओपी की जानकारी दी जाए।
प्रत्येक थाना प्रभारी, इकाई प्रभारी समय-समय पर समीक्षा कर उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत उच्चाधिकारियों को भेजेगा। राज्यस्तर पर पुलिस मुख्ययाल की ओर से निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा।
