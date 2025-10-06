हिमाचल के युवाओं को विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका, 9 अक्टूबर को होगी ओवरसीज भर्ती ड्राइव

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आगामी 9 अक्तूबर को सरकारी पालिटेक्निक, हमीरपुर में एक विशेष ओवरसीज भर्ती ड्राइव आयोजित की जाएगी।

यह भर्ती अभियान राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर दिलाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस भर्ती ड्राइव का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) द्वारा श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती अभियान से प्रदेश के हजारों युवाओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।