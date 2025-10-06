Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल के युवाओं को विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका, 9 अक्टूबर को होगी ओवरसीज भर्ती ड्राइव

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर हमीरपुर में 9 अक्टूबर को एक विशेष भर्ती अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आगामी 9 अक्तूबर को सरकारी पालिटेक्निक, हमीरपुर में एक विशेष ओवरसीज भर्ती ड्राइव आयोजित की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भर्ती अभियान राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर दिलाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

    इस भर्ती ड्राइव का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) द्वारा श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है।

    युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

    मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती अभियान से प्रदेश के हजारों युवाओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

    यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। विदेश मंत्रालय और पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से ही पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।