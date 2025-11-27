Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुरानी पेंशन योजना: जंतर-मंतर पर 12 हजार करोड़ की वापसी के लिए प्रदर्शन, हिमाचल के कर्मचारियों ने केंद्र से की मांग

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:15 PM (IST)

    नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली और एनएसडीएल में जमा 12,000 करोड़ रुपये की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। देशभर से आए कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी शामिल थे। कर्मचारियों ने ओपीएस को भविष्य की सुरक्षा बताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जंतर-मंतर पर 12 हजार करोड़ की वापसी के लिए प्रदर्शन (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ तथा नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। देशभर से आए हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल में जमा कर्मचारियों की राशि की वापसी की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश से प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा व अन्य कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदेश के कर्मचारियों के लगभग 12,000 करोड़ रुपये एनएसडीएल में जमा हैं, उनकी तत्काल वापसी की मांग की गई। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि ओपीएस हमारे भविष्य की सुरक्षा है, इसे फिर से लागू करवाकर ही दम लेंगे।

    प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने ओपीएस लागू कर ऐतिहासिक कदम उठाया है, लेकिन एनएसडीएल द्वारा कर्मचारियों व राज्य का 12,000 करोड़ रुपये वापस न करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर समाधान करने की मांग की ताकि कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सके।