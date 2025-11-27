पुरानी पेंशन योजना: जंतर-मंतर पर 12 हजार करोड़ की वापसी के लिए प्रदर्शन, हिमाचल के कर्मचारियों ने केंद्र से की मांग

राज्य ब्यूरो, शिमला। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ तथा नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। देशभर से आए हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल में जमा कर्मचारियों की राशि की वापसी की मांग की।

प्रदेश से प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा व अन्य कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदेश के कर्मचारियों के लगभग 12,000 करोड़ रुपये एनएसडीएल में जमा हैं, उनकी तत्काल वापसी की मांग की गई। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि ओपीएस हमारे भविष्य की सुरक्षा है, इसे फिर से लागू करवाकर ही दम लेंगे।