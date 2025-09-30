'ट्रॉफी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा जरूरी', हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप का एशिया कप को लेकर बयान

हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि एशिया कप की ट्रॉफी से ज्यादा पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिमला में विकसित भारत के रंग-कला के संग चित्रकला कार्यशाला में भाग लिया जहाँ उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो रहा है। स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को चित्रों में दर्शाया।

जागरण संवाददाता, शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हमारे लिए एशिया कप की ट्रॉफी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पहलगाम हमले के बाद आपरेशन सिंदूर ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर यह साफ संदेश दिया है कि हम तुम्हें मैदान में भी हराएंगे और आत्मबल से भी हराएंगे।

पहलगाम में हुए आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असली मायने देश की सुरक्षा और वीर जवानों की जीत है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शिमला में विकसित भारत के रंग–कला के संग चित्रकला कार्यशालाओं की श्रृंखला के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

आज शिमला में भी एक दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम ललित कला अकादमी, शिमला के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना अब हर क्षेत्र में उठते कदमों से साकार होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला में सेवा पर्व के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में चित्रकला के माध्यम से भारत के विकास की तस्वीर सामने आई है।