Himachal News: अब डिजिटल तरीके से होगी बस अड्डों की निगरानी, एसेट मैनेजमेंट एप्लिकेशन लॉन्च

राज्य ब्यूरो, शिमला। बस अड्डों के संचालन, रख रखाव व परिसम्पत्तियों की निगरानी का काम अब डिजिटल तरीके से होगा। इसके लिए बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण ने ‘एसेट मैनेजमेंट एप्लिकेशन’ बनाई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (एचपीएससीटीबीएसएमडीए) की बैठक में इसका शुभारंभ किया। जिससे बस अड्डों के संचालन, रख-रखाव और परिसंपत्तियों की निगरानी को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया जा सकेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के बस अड्डों पर 410 दुकानें किराए पर आवंटित की गई हैं, जिससे हर माह 45 लाख रुपये की आय होती है। बैठक में ठियोग बाज़ार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं पार्किंग कॉम्प्लेक्स, मंडी बस अड्डे में कार पार्किंग तथा मल्टीपरपज़ हॉल के निर्माण का फै़सला लिया गया।

उप-मुख्यमंत्री ने थुनाग, दाड़लाघाट, हमीरपुर, बैजनाथ, भोरंज और फतेहपुर, के बस अड्डों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। यहां बनेंगे नए बस अड्डे बिलासपुर के मंडी-भराड़ी, जयसिंहपुर और चंबा के पुराने बस अड्डे में कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बद्दी में नए बस अड्डों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने को कहा ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।