हिमाचल में बारिश से अभी राहत नहीं, इन जिलों में अभी भी बरसेंगे मेघ; 320 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से मानसून लौट गया है हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी आंशिक मानसून बाकी है। 28 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ठंड महसूस होने लगी है। प्रदेश में अभी भी कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कें बाधित हैं और पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के कई जिलों से मानसून लौट गया है। हालांकि, दो से तीन दिन में सभी क्षेत्रों से मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग के विज्ञानी संदीप शर्मा ने बताया कि शिमला, कुल्लू, लाहुल स्पीति में आंशिक मानसून लौटना शेष है।

किन्नौर में अभी मानसून पूरी तरह से जाना बाकी है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों से मानसून लौट चुका है। मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाने की संभावना है।

मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर सुबह-शाम ठंड महसूस होने से लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। शिमला शहर में लोग शाम को गर्म कपड़े पहने दिखते हैं। प्रदेश में अभी दो राष्ट्रीय राजमार्ग और 320 सड़कें बाधित हैं। 46 ट्रांसफार्मरों को बहाल करने का कार्य जारी है। मंडी जिले में 41, शिमला में 10 व बद्दी में तीन पेयजल योजनाएं बाधित हैं।