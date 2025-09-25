Language
    हिमाचल में बारिश से अभी राहत नहीं, इन जिलों में अभी भी बरसेंगे मेघ; 320 सड़कें बंद

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:35 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से मानसून लौट गया है हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी आंशिक मानसून बाकी है। 28 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ठंड महसूस होने लगी है। प्रदेश में अभी भी कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कें बाधित हैं और पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा है।

    हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मानसून लौट गया है।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के कई जिलों से मानसून लौट गया है। हालांकि, दो से तीन दिन में सभी क्षेत्रों से मानसून की विदाई हो जाएगी। मौसम विभाग के विज्ञानी संदीप शर्मा ने बताया कि शिमला, कुल्लू, लाहुल स्पीति में आंशिक मानसून लौटना शेष है।

    किन्नौर में अभी मानसून पूरी तरह से जाना बाकी है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों से मानसून लौट चुका है। मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाने की संभावना है।

    मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर सुबह-शाम ठंड महसूस होने से लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। शिमला शहर में लोग शाम को गर्म कपड़े पहने दिखते हैं। प्रदेश में अभी दो राष्ट्रीय राजमार्ग और 320 सड़कें बाधित हैं। 46 ट्रांसफार्मरों को बहाल करने का कार्य जारी है। मंडी जिले में 41, शिमला में 10 व बद्दी में तीन पेयजल योजनाएं बाधित हैं।

    पहाड़ी से गिरे पत्थर, स्कूटी सवार की मौत

    रामपुर के तहत कुड़ीधार में बुधवार को पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। पत्थर बड़ा गांव के 60 वर्षीय रामकिशन के सिर पर लगा। उन्हें खनेरी अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।