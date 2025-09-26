संजौली में नवविवाहित महिला ने की आत्महत्या, कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

शिमला के संजौली में एक 25 वर्षीय नवविवाहित महिला निशा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना चलौंठी में हुई। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और कारणों का अभी पता नहीं चला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पति सहित अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। A newly women committed suicide in sanjauli.

जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में एक नवविवाहित महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। संजौली थाना के तहत आने वाले चलौंठी में यह मामला पेश आया है। महिला ने वीरवार रात को फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय निशा पत्नी अभिषेक के रूप में हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही थाना संजौली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। थाना संजौली प्रभारी ने बताया कि परिजनों की ओर से अब तक किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।