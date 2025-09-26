Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजौली में नवविवाहित महिला ने की आत्महत्या, कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

    By Rohit Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:08 PM (IST)

    शिमला के संजौली में एक 25 वर्षीय नवविवाहित महिला निशा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना चलौंठी में हुई। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और कारणों का अभी पता नहीं चला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पति सहित अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। A newly women committed suicide in sanjauli.

    prefferd source google
    Hero Image
    संजौली में नवविवाहित महिला ने की आत्महत्या, कारणों का नहीं चला पता

    जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में एक नवविवाहित महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। संजौली थाना के तहत आने वाले चलौंठी में यह मामला पेश आया है। महिला ने वीरवार रात को फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय निशा पत्नी अभिषेक के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना मिलते ही थाना संजौली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। थाना संजौली प्रभारी ने बताया कि परिजनों की ओर से अब तक किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।

    मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए आइजीएमसी शिमला भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के पति एवं अन्य स्वजनों से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।