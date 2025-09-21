Language
    Shimla News: एटीएम तोड़कर नकद निकालने की कोशिश, नेपाली युवक गिरफ्तार

    By Shikha Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:07 PM (IST)

    शिमला चौपाल में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। शाखा प्रबंधक की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नेपाली नागरिक भीम बहादुर को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने घटना की पुष्टि की है।

    एटीएम तोड़ने के प्रयास में एक नेपाली गिरफ्तार। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, नेरवा। शनिवार रात चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चौपाल शाखा के एटीएम को तोड़ कर उसमें पड़ी नकदी को निकालने का प्रयास किया। शाखा प्रबंधक नाथू राम जस्टा ने एटीएम में तोड़ने के प्रयास के विषय में पुलिस को सूचित किया।

    पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल कर उसके मिली जानकारी के आधार पर नेपाली मूल के नागरिक भीम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है।