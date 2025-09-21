Shimla News: एटीएम तोड़कर नकद निकालने की कोशिश, नेपाली युवक गिरफ्तार
शिमला चौपाल में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। शाखा प्रबंधक की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नेपाली नागरिक भीम बहादुर को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने घटना की पुष्टि की है।
संवाद सूत्र, नेरवा। शनिवार रात चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चौपाल शाखा के एटीएम को तोड़ कर उसमें पड़ी नकदी को निकालने का प्रयास किया। शाखा प्रबंधक नाथू राम जस्टा ने एटीएम में तोड़ने के प्रयास के विषय में पुलिस को सूचित किया।
पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल कर उसके मिली जानकारी के आधार पर नेपाली मूल के नागरिक भीम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है।
