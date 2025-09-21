Shimla News: एटीएम तोड़कर नकद निकालने की कोशिश, नेपाली युवक गिरफ्तार

शिमला चौपाल में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। शाखा प्रबंधक की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नेपाली नागरिक भीम बहादुर को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने घटना की पुष्टि की है।

एटीएम तोड़ने के प्रयास में एक नेपाली गिरफ्तार। फाइल फोटो