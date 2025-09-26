शिमला में घर से चोरी करने के मामले में नेपाली दंपती गिरफ्तार, पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर परवाणू से पकड़ा

शिमला के जुन्गा क्षेत्र में एक नेपाली दंपती ने मकान मालिक के घर से लाखों की नकदी और गहने चुरा लिए। पुलिस ने उन्हें परवाणू से गिरफ्तार किया जब वे नेपाल भागने की फिराक में थे। आरोपियों के पास से चोरी की नकदी और गहने बरामद हुए हैं। दंपती पिछले 9 महीनों से मकान मालिक के घर में नौकर के तौर पर काम कर रहे थे।

जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला में ढली थाना के तहत आने वाले जुन्गा क्षेत्र से मकान मालिक के घर से लाखों रुपये की नकदी एवं गहने लेकर फरार हुए नेपाली दंपती को पुलिस ने परवाणू से पकड़ लिया है। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से चोरी की नकदी और गहने भी बरामद कर लिए। मामला शिमला के ढली थाना क्षेत्र का है। यहां विजय कुमार पुत्र स्व. दयाराम निवासी गांव नोहा, डाकघर डुब्लू, तहसील जुंगा, जिला शिमला उम्र 42 वर्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

शिकायत के अनुसार, नेपाली मूल के प्रकाश बहादुर 25 वर्षीय और उसकी पत्नी निर्मला 21 वर्षीय पिछले 9 महीनों से उनके घर में नौकर के तौर पर रह रहे थे। बीते 23 सितम्बर की रात विजय कुमार अपने परिवार सहित मां के जागरण में गौड़ा गया था। देर रात करीब एक बजे जब परिवार घर लौटा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगली सुबह 7:30 बजे जब उन्होंने नेपाली दंपति के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद मिला।

कई बार आवाज देने और मोबाइल पर कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इस पर जब घर की अलमारी की जांच की गई तो पाया गया कि उसका ताला टूटा हुआ है और उसमें रखे करीब 90 हजार रुपये नकद, 17 ग्राम की सोने की चेन और पत्नी का मंगलसूत्र (जिसकी चेन सोने की नहीं थी) चोरी हो चुके हैं।

शिकायतकर्ता ने चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब तीन लाख पंद्रह हजार रुपये बताई। ढली थाना पुलिस ने पुष्टि की है कि गिरफ्तार आरोपी प्रकाश बहादुर पुत्र तिलक बहादुर निवासी वीपीओ तुर्माखांद, जिला अच्छाम, नेपाल और उसकी पत्नी निर्मला निवासी उसी गांव हैं। दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 305 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।