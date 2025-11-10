नाहन मेडिकल कॉलेज की शिफ्टिंग को लेकर ड्रामा, शहर से बाहर कांशीवाला ट्रांसफर पर सियासी बवाल; मंत्रिमंडलीय कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी किस्मत

राज्य ब्यूरो, शिमला। सिरमौर जिला के नाहन स्थित डॉ. वाइएस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज को नए स्थान पर बनाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की है।

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

विशेष सचिव (स्वास्थ्य) को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। विधायक नाहन अजय सोलंकी, सिरमौर के उपायुक्त, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता और वन विभाग के डीएफओ नाहन को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार मंत्रिमंडलीय उप समिति को निर्देश दिए हैं कि वह नाहन मेडिकल कॉलेज के अधूरे भवन के उपयोग, निर्माण कार्य की स्थिति, संबंधित मध्यस्थता मामले और आवश्यकतानुसार वैकल्पिक स्थल की उपलब्धता पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे।