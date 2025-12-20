Shimla News: सड़कों की मरम्मत के लिए 96 लाख से अधिक की राशि मंजूर, लाखों के प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी

जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला 3 करोड़ 47 लाख की लागत से छोटा शिमला में सामुदायिक व व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। इस बैठक में शहर के विकास से लेकर बरसात के दौरान शहर हुए नुकसान की भरपाई के लिए कितने काम किए गए हैं। इसकी विस्तार से समीक्षा की गई। इन कार्यों में से जिनका काम पूरा नहीं किया गया है कि उनके काम को पूरा करने के लिए 96 लाख 94 हजार की राशि स्वीकृत की है।

बैठक में इसके साथ ही कृष्णा नगर शिमला में निगम के माध्यम से बनी नव-निर्मित स्वास्थ्य केंद्र का आंबटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला को करने बारे में फैसला लिया है। बैठक में नगर निगम शिमला के कच्चीघाटी वार्ड के तहत तारा देवी एनएच के साथ राशि 14,27,800 रूपये की लागत से पार्किंग व दुकानों का निर्माण करने बारे मामला स्वीकृत किया।

नगर निगम शिमला के अनाडेल वार्ड के अन्तर्गत चौड़ा मैदान में नगर निगम वार्ड कार्यालय के ग्राउंड फलौर में स्टोर हॉल की राशि 24,24000 रूपये की लागत से कार्य करने व आय के दृष्टिग इस स्थान को किराये पर देने बारे लाए प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बैठक में नगर निगम शिमला के डायर्टन बौड़ी कनलोग में मल्टी स्टोरी सामुदायिक भवन का निर्माण राशि 11,20,457 रूपये की लागत से करने बारे लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। बैठक में रूल्दूभटटा वार्ड में राशि रुपये की लागत से वर्षा शालिका के लिए 15,09,900 की लागत से सड़क का निर्माण करने बारे मामले को स्वीकृत किया है।