हिमाचल में फिर सक्रिय होगा मानसून, 4 और 5 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी; पढ़ें अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम

राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, चार व पांच अक्टूबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। चार अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। प्रदेश में दिन की शुरुआत धूप और बादलों के साथ हुई।

ऐसे में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। कुकुमसेरी में अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री व न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की है।

प्रदेश में इन दिनों न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है।

दो दिन पहले अधिक गर्मी होने से अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से छह डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।