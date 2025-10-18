Himachal News: दीवाली से पहले किन्नौर में लगी भीषण आग, दो मकान जलकर राख; लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, किन्नौर। शनिवार शाम लगभग 7 बजे किन्नौर के सापनी पंचायत के वार्ड नंबर 4 बटुरी स्थित रिखालो में दो लकड़ी के मकानों में अचानक आग लग गई। आग की भीषण लपटों ने मकानों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपये मूल्य का सामान जलकर राख हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मकानों के मालिक विद्या लाल और विजेंद्र थे। गनीमत रही कि आग में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ और पालतू पशु भी सुरक्षित बचा लिए गए। हालांकि,आग इतनी तेज थी कि लाखों रुपये के आभूषण, खाद्य सामग्री और अन्य मूल्यवान सामान जलकर नष्ट हो गए।