रामपुर बुशहर में दीवाली की रात कचरा प्वाइंट आग लगने से 85 लाख का नुकसान, प्रशासन को क्यों आई साजिश की बू?
रामपुर बुशहर में दिवाली की रात सेग्रिगेशन प्वाइंट पर भीषण आग लगने से 85 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ। कचरा प्रबंधन के उपकरण जलकर राख हो गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर के वार्ड नंबर चार में स्थित सेग्रिगेशन प्वाइंट पर दिवाली की रात अचानक भीषण आग लग गई, इससे करीब 85 लाख रुपये की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस आग में कचरा प्रबंधन से जुड़े अहम उपकरण, जैसे कम्पोस्टर और कटिंग मशीनें पूरी तरह नष्ट हो गईं।
घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह, कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी सहित नगर परिषद और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अग्निशमन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए देर रात तक आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में इसे साजिश माना जा रहा है।
कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि आग लगने के पीछे शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है। नगर परिषद द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस को भी जांच के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इसी स्थान पर आगजनी की घटना हो चुकी है, जिससे साजिश की आशंका और गहरा गई है। घटना का समय करीब सवा छह बजे शाम का बताया जा रहा है।
