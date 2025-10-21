रामपुर बुशहर में दीवाली की रात कचरा प्वाइंट आग लगने से 85 लाख का नुकसान, प्रशासन को क्यों आई साजिश की बू?

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर के वार्ड नंबर चार में स्थित सेग्रिगेशन प्वाइंट पर दिवाली की रात अचानक भीषण आग लग गई, इससे करीब 85 लाख रुपये की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस आग में कचरा प्रबंधन से जुड़े अहम उपकरण, जैसे कम्पोस्टर और कटिंग मशीनें पूरी तरह नष्ट हो गईं।

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह, कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी सहित नगर परिषद और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अग्निशमन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए देर रात तक आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में इसे साजिश माना जा रहा है।