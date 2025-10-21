Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रामपुर बुशहर में दीवाली की रात कचरा प्वाइंट आग लगने से 85 लाख का नुकसान, प्रशासन को क्यों आई साजिश की बू?

    By Atul Kashyap Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    रामपुर बुशहर में दिवाली की रात सेग्रिगेशन प्वाइंट पर भीषण आग लगने से 85 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ। कचरा प्रबंधन के उपकरण जलकर राख हो गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गर परिषद रामपुर के वार्ड नंबर चार में स्थित सेग्रिगेशन प्वाइंट पर दिवाली की रात अचानक भीषण आग लग गई (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर के वार्ड नंबर चार में स्थित सेग्रिगेशन प्वाइंट पर दिवाली की रात अचानक भीषण आग लग गई, इससे करीब 85 लाख रुपये की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस आग में कचरा प्रबंधन से जुड़े अहम उपकरण, जैसे कम्पोस्टर और कटिंग मशीनें पूरी तरह नष्ट हो गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह, कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी सहित नगर परिषद और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अग्निशमन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए देर रात तक आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में इसे साजिश माना जा रहा है।

    कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि आग लगने के पीछे शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है। नगर परिषद द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस को भी जांच के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इसी स्थान पर आगजनी की घटना हो चुकी है, जिससे साजिश की आशंका और गहरा गई है। घटना का समय करीब सवा छह बजे शाम का बताया जा रहा है।