Himachal News: खुल गया मनाली-लेह मार्ग, आज निकाले जाएंगे 270 ट्रक चालक
शिमला में बारिश और शिंकुला व बारालाचा दर्रों पर बर्फबारी के बाद, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने मनाली-लेह मार्ग को बहाल कर दिया है। आपदा प्रबंधन टीम ने सरचू में फंसे पर्यटकों को बचाया। दारचा में फंसे 250 ट्रक चालकों को निकालने का प्रयास जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने और तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। वीरवार सुबह जहां शिंकुला व बारालाचा दर्रों पर हल्का हिमपात हुआ, वहीं शिमला में दोपहर बाद वर्षा हुई। वीरवार को धूप खिलने से कुछ राहत मिली। इसके बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पांच दिन से बंद मनाली-लेह मार्ग बहाल कर दिया।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहुल स्पीति की टीम ने पांच दिन से सरचू में फंसे बंगाल के चार पर्यटकों को केलंग पहुंचा दिया है। मनाली-लेह मार्ग बहाल होने पर पांच दिन से कई जगह फंसे लगभग वाहन चालक शुक्रवार को गंतव्य की ओर रवाना होंगे। बीआरओ की मशीनरी बारालाचा पहुंच गई है।
मौसम साफ रहा तो दारचा में फंसे 250 ट्रक चालकों को शुक्रवार को निकाल लिया जाएगा। सेना की रसद लेकर ले जा रहे 250 ट्रक चालक दारचा में फंसे हैं। वहीं लेह से आ रहे सरचू में फंसे 20 ट्रक चालकों को भी बीआरओ निकालने की कोशिश कर रहा है। मौसम विभाग ने 10 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा व अधिकतर स्थानों पर धूप खिलने की संभावना जताई है।
धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में 11.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल्लू जिला के बजौरा में 11.6, सेऊबाग में 11.5, सुंदरनगर में 8.6, नारकंडा में 7.2 और मंडी में छह डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।
