Himachal News: खुल गया मनाली-लेह मार्ग, आज निकाले जाएंगे 270 ट्रक चालक

राज्य ब्यूरो, शिमला। वीरवार सुबह जहां शिंकुला व बारालाचा दर्रों पर हल्का हिमपात हुआ, वहीं शिमला में दोपहर बाद वर्षा हुई। वीरवार को धूप खिलने से कुछ राहत मिली। इसके बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने पांच दिन से बंद मनाली-लेह मार्ग बहाल कर दिया।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहुल स्पीति की टीम ने पांच दिन से सरचू में फंसे बंगाल के चार पर्यटकों को केलंग पहुंचा दिया है। मनाली-लेह मार्ग बहाल होने पर पांच दिन से कई जगह फंसे लगभग वाहन चालक शुक्रवार को गंतव्य की ओर रवाना होंगे। बीआरओ की मशीनरी बारालाचा पहुंच गई है।

मौसम साफ रहा तो दारचा में फंसे 250 ट्रक चालकों को शुक्रवार को निकाल लिया जाएगा। सेना की रसद लेकर ले जा रहे 250 ट्रक चालक दारचा में फंसे हैं। वहीं लेह से आ रहे सरचू में फंसे 20 ट्रक चालकों को भी बीआरओ निकालने की कोशिश कर रहा है। मौसम विभाग ने 10 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा व अधिकतर स्थानों पर धूप खिलने की संभावना जताई है।