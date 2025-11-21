रोहतांग पास बंद! लेकिन पर्यटकों को मिलेगा लास्ट चांस... हिमाचल में 25 तारीख से बदलेगा मौसम

जागरण टीम, शिमला/मनाली। हिमाचल को लेह-लद्दाख से जोड़ने वाला 430 किलोमीटर लंबा मनाली-लेह मार्ग वीरवार को आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद हो गया। अब अगले वर्ष मई में सड़क बहाली के बाद ही मार्ग खुलेगा।

मनाली-लेह मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन व पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले देश के प्रहरियों तक पहुंचने के लिए यह सुरक्षित मार्ग है। वहीं जिला प्रशासन कुल्लू ने रोहतांग दर्रा को 30 नवंबर तक पर्यटकों के लिए खुला रखने का निर्णय लिया है। हालांकि बीआरओ के कार्य के चलते 25 व 26 नवंबर को रोहतांग दर्रा वाहनों के लिए बंद रहेगा।