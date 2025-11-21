रोहतांग पास बंद! लेकिन पर्यटकों को मिलेगा लास्ट चांस... हिमाचल में 25 तारीख से बदलेगा मौसम
हिमाचल को लेह-लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली-लेह मार्ग बंद हो गया है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग दर्रा को 30 नवंबर तक खुला रखने का निर्णय लिया है, लेकिन 25 व 26 नवंबर को यह बंद रहेगा। प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग ने 26 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है।
जागरण टीम, शिमला/मनाली। हिमाचल को लेह-लद्दाख से जोड़ने वाला 430 किलोमीटर लंबा मनाली-लेह मार्ग वीरवार को आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद हो गया। अब अगले वर्ष मई में सड़क बहाली के बाद ही मार्ग खुलेगा।
मनाली-लेह मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन व पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले देश के प्रहरियों तक पहुंचने के लिए यह सुरक्षित मार्ग है। वहीं जिला प्रशासन कुल्लू ने रोहतांग दर्रा को 30 नवंबर तक पर्यटकों के लिए खुला रखने का निर्णय लिया है। हालांकि बीआरओ के कार्य के चलते 25 व 26 नवंबर को रोहतांग दर्रा वाहनों के लिए बंद रहेगा।
प्रदेश में दिन में जहां तेज धूप निकल रही है, वहीं सुबह व शाम ठंड है। तेज धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। सूखी ठंड के कारण लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं।
ताबो में न्यूनतम तापमान -2.6, कुकुमसेरी में -3 और केलंग में -1.1 डिग्री सेल्सियस रहा। धर्मशाला में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। सुंदरनगर में घने कोहरे के कारण दृष्टया 100 मीटर की रही। मौसम विभाग ने 26 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है।
