शिमला में महिला के कमरे में जबरन घुसने की कोशिश, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज

ठियोग में एक महिला के किराये के कमरे में एक युवक ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अनुजा नाम की महिला ने बताया कि आरोपी, दलीप उर्फ निवास, ने रात 12 बजे उसके कमरे का दरवाजा 20 मिनट तक धकेला। महिला ने मकान मालिक और अपनी माँ से मदद मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

