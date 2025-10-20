शिमला में महिला के कमरे में जबरन घुसने की कोशिश, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज
ठियोग में एक महिला के किराये के कमरे में एक युवक ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अनुजा नाम की महिला ने बताया कि आरोपी, दलीप उर्फ निवास, ने रात 12 बजे उसके कमरे का दरवाजा 20 मिनट तक धकेला। महिला ने मकान मालिक और अपनी माँ से मदद मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सूत्र, ठियोग। ठियोग में महिला के किराये के कमरे में जबरदस्ती घुसने का मामला सामने आया है। पुलिस ठियोग थाना में पुलिस ने आरोपित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अनुजा निवासी जस्टा निवास ढली ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 12 बजे एक युवक ने जबरदस्ती उसके कमरे में घुसने का प्रयास किया गया।
आरोपित करीब 20 मिनट तक दरवाजा को धकेलता रहा। इसके बाद उसने मकान मालिक व मां से फोन कर मदद मांगी। आरोपित की पहचान दलीप उर्फ निवास गांव टिक्करी डाकघर जैस तहसील ठियोग के रूप में हुई है।
