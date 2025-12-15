शिमला में देर रात लगी भयानक आग, फेयर व्यू भवन पूरी तरह जलकर हुआ राख

जागरण संवाददाता, शिमला। देर रात मच्छी वाली कोठी स्थित फेयर व्यू भवन में अचानक आग लग गई।

काफी पुराना और लंबे समय से खाली पड़े इस भवन में आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे इमारत पूरी तरह जलकर राख हो गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ।