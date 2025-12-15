शिमला में देर रात लगी भयानक आग, फेयर व्यू भवन पूरी तरह जलकर हुआ राख
शिमला में देर रात आग लगने से फेयर व्यू नामक एक भवन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। देर रात मच्छी वाली कोठी स्थित फेयर व्यू भवन में अचानक आग लग गई।
काफी पुराना और लंबे समय से खाली पड़े इस भवन में आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे इमारत पूरी तरह जलकर राख हो गई।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।