    शिमला में देर रात लगी भयानक आग, फेयर व्यू भवन पूरी तरह जलकर हुआ राख

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    शिमला में देर रात आग लगने से फेयर व्यू नामक एक भवन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय ...और पढ़ें

    शिमला में देर रात लगी आग, फेयर व्यू भवन जलकर राख (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, शिमला। देर रात मच्छी वाली कोठी स्थित फेयर व्यू भवन में अचानक आग लग गई।

    काफी पुराना और लंबे समय से खाली पड़े इस भवन में आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे इमारत पूरी तरह जलकर राख हो गई।

    सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

    राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ।

