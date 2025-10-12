हिमाचल में बारिश-बाढ़ के बाद अब आफत बनी 'स्नोफॉल', भारी बर्फबारी से मनाली-लेह मार्ग बंद; आगे कैसा रहेगा मौसम?

डिजिटल डेस्क, शिमला। भारी बारिश और बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया है। स्थानीय मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि कुल्लू और मंडी जिलों और लाहौल-स्पीति जिले के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर की स्थिति जारी है।

अधिकारियों ने कहा कि बर्फबारी के कारण मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया और लेह की ओर जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया। लाहौल-स्पीति में, गोंधला में 30 सेमी बर्फबारी हुई, इसके बाद केलोंग (15 सेमी), हंसा (5 सेमी) और कुकुमसेरी (3.2 सेमी) में बर्फबारी हुई। धरचा में जैकेट पहने ट्रक ड्राइवरों का बर्फ से खेलते और ढाबा मालिकों के साथ नाचते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

निचले इलाकों में बारिश स्थानीय मौसम कार्यालय ने कहा कि राज्य के निचले और मध्यम पहाड़ी इलाकों में मध्यम से बहुत भारी बारिश हुई, नैना देवी में मंगलवार शाम से 132.6 मिमी बारिश हुई, इसके बाद सोलन (124.2 मिमी), बर्थिन (78.6 मिमी), पच्छाद (78.2 मिमी), मलरांव (75.4 मिमी), कसौली (68 मिमी), भरमाणी (67.2 मिमी), बिलासपुर (64.8 मिमी), काहू (64.1 मिमी), धरमपुर (62.4 मिमी), और घाघस (55 मिमी) में बारिश हुई।

मुरारी देवी, कांगड़ा, पालमपुर, सुंदरनगर, जुब्बड़हट्टी और शिमला में गरज के साथ बारिश हुई, जबकि नारकंडा, कुफरी, नेरी और ताबो में तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग ने निचले और मध्यम पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गुरुवार और शुक्रवार को ऊंची पहाड़ियों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है।

शून्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा, लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान शून्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। हालांकि, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और ऊना दिन में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।