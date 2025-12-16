संसद में सोनिया गांधी से मिले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, इन मुद्दों पर हुई बातचीत

राज्य ब्यूरो, शिमला। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दिल्ली प्रवास के दौरान संसद भवन में यूपीए की पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से शिष्टाचार भेंट की।

यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। जिसमें विधानसभा की कार्यप्रणाली के साथ-साथ प्रदेश से जुड़े सामाजिक और प्रशासनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

उन्होंने सोनिया गांधी को हिमाचल की संसदीय परंपराओं, सदन के सुचारु संचालन और हालिया गतिविधियों की जानकारी दी। बातचीत के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी संवाद की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श हुआ।