    संसद में सोनिया गांधी से मिले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, इन मुद्दों पर हुई बातचीत

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश से जुड़े सामाजिक और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की। उन्हो ...और पढ़ें

    विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने संसद में सोनिया गांधी से की मुलाकात।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दिल्ली प्रवास के दौरान संसद भवन में यूपीए की पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से शिष्टाचार भेंट की।

    यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। जिसमें विधानसभा की कार्यप्रणाली के साथ-साथ प्रदेश से जुड़े सामाजिक और प्रशासनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

    उन्होंने सोनिया गांधी को हिमाचल की संसदीय परंपराओं, सदन के सुचारु संचालन और हालिया गतिविधियों की जानकारी दी। बातचीत के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी संवाद की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श हुआ।

    दिल्ली दौरे के दौरान कुलदीप पठानिया ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से भी शिष्टाचार भेंट की। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया पिछले दो दिनों से दिल्ली में हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर हिमाचल से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर रखने की पहल की।