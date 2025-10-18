Kinnaur News: सापनी में लगी भीषण आग, चपेट में आए दो मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
किन्नौर के सापनी गांव में भीषण आग लगने से दो मकान जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है।
जागरण संवाददाता, रिकांग पिओ। शनिवार शाम लगभग 7 बजे किन्नौर के सापनी पंचायत के वार्ड नंबर 4 बटुरी स्थित रिखालो में दो लकड़ी के मकानों में अचानक आग लग गई। आग की भीषण लपटों ने मकानों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपये मूल्य का सामान जलकर राख हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मकानों के मालिक विद्या लाल और विजेंद्र थे। गनीमत रही कि आग में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ और पालतू पशु भी सुरक्षित बचा लिए गए। हालांकि,आग इतनी तेज थी कि लाखों रुपये के आभूषण, खाद्य सामग्री और अन्य मूल्यवान सामान जलकर नष्ट हो गए।
मौके पर कोई प्रभावी अग्निशमन व्यवस्था नहीं होने के कारण मकानों को बचाना संभव नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने पीने योग्य पानी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन भीषण आग को रोक पाना मुश्किल रहा।
इस घटना की जानकारी बटूरी निवासी अजय ठाकुर ने दी। जिला प्रशासन की ओर से अभी तक प्रभावित परिवारों के लिए राहत उपायों पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
