    पायलटों को दूर से मिल सकेगी मौसम की सटीक जानकारी, पढ़ें कैसे काम करेगा एनीमोमीटर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:19 AM (IST)

    कांगड़ा हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा और उड़ानों को सुचारू करने के लिए एनीमोमीटर को अपग्रेड किया जा रहा है। यह पायलटों को मौसम की सटीक जानकारी देगा। शिमला और भुंतर हवाई अड्डों पर भी आधुनिक यंत्र लगाए जाएंगे। हवाई अड्डे के विस्तार की योजना है, जिसमें दो किलोमीटर का दायरा शामिल होगा। एनीमोमीटर हवा की गति और दबाव मापता है, जो उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण है।

    Hero Image

    कांगड़ा हवाई अड्डे पर मिलेंगी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर अब यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही उड़ानों का संचालन भी सुचारू रूप से हो सकेगा। इससे पायलटों को मौसम की भी सटीक जानकारी मिल सकेगी। यहां पर इन दिनों हवाई अड्डे पर हवा की गति का अंदाजा लगाने के लिए लगाए एनीमोमीटर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है।

    मौसम विज्ञान केंद्र की टीम दो दिन से एनीमोमीटर अपग्रेड करने में जुटी है। इससे हवाई जहाज को अधिक दूरी पर ही मौसम संबंधी जानकारी मिल सकेगी। एनीमोमीटर हवाई अड्डों पर मौसम विभाग के लिए आवश्यक उपकरण है, जो पायलटों को हवा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

    सुरक्षित हवाई उड़ानों की आधुनिक यंत्र सुविधा शिमला व भुंतर हवाई अड्डे पर भी अपग्रेड होगी। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे के विस्तार की योजना भी बनाई जा रही है, जिसमें हवाई अड्डे के चारों ओर दो किलोमीटर का दायरा शामिल करने की योजना है।

    यह होता है एनीमोमीटर

    एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है, जो विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह यंत्र हवा के दबाव को भी मापता है, जो मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। एनीमोमीटर द्वारा प्रदान की गई जानकारी मौसम विभाग के लिए महत्वपूर्ण है, जो मौसम की भविष्यवाणी करने और विमानों के उड़ान भरने के लिए सुरक्षित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने में मदद करती है।

     