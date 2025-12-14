JP Nadda: शिमला से बंगाल और तमिलनाडु में जीत की हुंकार के साथ हिमाचल में वापसी का दावा, 2027 के लिए खुली चुनौती
रोहित नागपाल, शिमला। बिहार चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद पहली बार शिमला पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा भर गए। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े राज्यों में जीत के बाद अब पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी सत्ता में आएगी।
इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि अभी से 2027 की तैयारी में जुट जाएं। नड्डा कांग्रेस सरकार पर भी हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को भरपूर सहयोग कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
एक तीर से कई निशाने साधे
नड्डा ने बंगाल और तमिलनाडु में जीत की हुंकार के साथ हिमाचल में वापसी का दावा किया। उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। देश के सभी राजनीतिक दलों को दिशाहीन कहकर भाजपा को विचारधारा वाली पार्टी कहा। वहीं देश के ऐसे राज्यों में भाजपा की सरकार लाने का दावा किया जहां अभी पार्टी की सरकार नहीं है।
2027 के लिए खुली चुनौती
उन्होंने भाजपा के सभी नेताओं को एक मंच पर बैठाकर कांग्रेस के मजबूत माने जाने वाले शिमला जिले में अपनी गर्जना से 2027 के लिए भी खुली चुनौती दी।
हिमाचल भुगत रहा नुकसान
नड्डा ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है। 2022 का हवाला देते हुए कहा कि मैंने उस समय भी समझाया था, इसका नुकसान होगा और आज तक हिमाचल यह भुगत रहा है।
हिमाचल भाजपा नेताओं के बीच खींचतान
भाजपा नेताओं के बीच चली खींचतान और उनके पक्ष में हो रही नारेबाजी पर भी पीटरहाफ की रैली के दौरान विराम लगता दिखा। यहां किसी के पक्ष में कोई नारा नहीं लगा। इससे पहले पार्टी के नेताओं के बीच हुई नारेबाजी को कांग्रेस ने भी खूब हवा दी थी। नड्डा ने सभी नेताओं को एक मंच पर बैठाकर न केवल इस पर विराम लगाया बल्कि गुटबाजी और आंतरिक लड़ाई पर कांग्रेस को घेरा।
सीएम अपने मंत्रिमंडल सदस्यों से बात तक नहीं करते
उन्होंने कहा कि यह पहला राज्य है जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुख्यमंत्री बात तक नहीं करते हैं। भाजपा किसी परिवार, जाति, समुदाय या मजहब के लिए काम नहीं करती है। भाजपा का कार्यकर्ता और नेता देश के लिए काम करता है।
जीत के बाद यूपीए हो जाती थी किसी मजहब या जाति की सरकार
उन्होंने कहा कि एक समय यूपीए सरकार वोट सभी से लेती थी, जीतने के बाद किसी मजहब या जाति की सरकार हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब साफ है कि पूरे देश के लिए विकास होता है। इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। दुनिया में भारत चौथे स्थान की अर्थव्यवस्था है और तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है। ऐसी ही तरक्की देश अन्य क्षेत्रों में भी कर रहा है।
