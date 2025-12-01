शिमला के जाखू मंदिर के गर्भ गृह में होगी शुद्ध चाँदी की नक्काशी, भक्त ने दिया लाखों का दान

इसके साथ नक्काशी के डिजाईन की मंजूरी एसडीएम, न्यास के सदस्य और जिला भाषा अधिकारी संयुक्त रूप से देंगे। असल में न्यास के पास दानकर्ता ने प्रस्ताव रखा है कि मंदिर के गर्भ गृह में चांदी की नक्काशी करवाना चाहता है।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर के गर्भ गृह के आसपास चांदी से की जाने वाली नक्काशी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

जागरण संवाददाता, शिमला। श्री हुनमान मंदिर न्यास समिति जाखू की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में मंदिर में विभिन्न विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की गई।

इसी कड़ी में न्यास ने प्रस्ताव तैयार कर बैठक में रखा जिसको अब मंजूरी दे दी गई है। इस नक्काशी का सारा खर्च दानकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए 5 करोड़ 67 लाख रूपये की अनुमानित लागत से बने मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है।

इसमें प्लान के तहत यज्ञशाला, शू हाउस, नए शौचालय, दुकानें और शेड आदि बनना प्रस्तावित है। बैठक में मंदिर की बेबसाइट बनाने को लेकर प्रगति रिपोर्ट रखी गई।

वेबसाईट का कार्य अंतिम चरण है। एक सप्ताह के भीतर वेबसाईट का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, संयुक्त आयुक्त नगर निगम भुवन शर्मा एसडीएम शहरी ओशीन शर्मा, तहसीलदार अपूर्व शर्मा, जिला भाषा अधिकारी अनिल हारटा न्यास सदस्य कुनाल, अमित शर्मा, पार्षद नरेंद्र ठाकुर, इशू ठाकुर, दीपक कुमार, कपिल शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।