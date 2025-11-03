BBMB में हिमाचल को स्थायी सदस्यता पर पंजाब सरकार का विरोध बिल्कुल गलत, जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में उठाया मुद्दा

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जबसे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है, वे हिमाचल के ऐसे इकलौते विधायक हैं जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। जनवरी 2026 में उन्हें राजनीति में 28 वर्ष पूरे हो जाएंगे।

जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल को स्थायी सदस्यता देने की मांग पुरानी है और इस पर पंजाब सरकार का विरोध अनुचित है। पंजाब को हिमाचल पानी देता है, इसलिए स्थायी सदस्यता को लेकर पंजाब सरकार का विरोध बिल्कुल गलत है।

बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना में हिमाचल की हिस्सेदारी है और मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। केंद्र ने कुछ नहीं दिया यह कहना गलत उन्होंने पंजाब और हिमाचल को केंद्र सरकार की ओर से मिले राहत पैकेज को लेकर कहा कि “हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन दोनों राज्यों की सरकारों का यह कहना गलत है कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया।”

सुक्खू सरकार ने बंद कर दी कल्याणकारी योजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के हित में कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही अधिकांश योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में टॉयलेट टैक्स, समोसा चोरी और जंगली मुर्गा जैसे विवाद सामने आए, जिनसे पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की छवि पर असर पड़ा।