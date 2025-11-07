शिमला में आज पूर्व CM जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर एक मंच पर दिखेंगे, वंदे मातरम कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा
शिमला में आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर एक मंच पर वंदे मातरम कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम देशभक्ति को समर्पित है और दोनों नेताओं की उपस्थिति राजनीतिक एकता का संदेश देगी। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और आगामी चुनावों के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर सात नवंबर को शिमला में एक मंच पर होंगे। दोनों बड़े नेताओं के समर्थक अपने नेताओं के पक्ष में काफी समय से कई कार्यक्रमों में नारेबाजी करते रहे हैं। अब दोनों ही नेता शुक्रवार को पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
हालांकि शिमला दोनों ही नेताओं का गृह जिला नहीं है। ऐसे में किसके समर्थक ज्यादा या किस के कम होंगे, ऐसी स्थिति होने की उम्मीद न के बराबर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में दोनों ही नेताओं की एक मंच पर मौजूदगी ही चर्चा है। भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने बताया कि पहली अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में उत्सव मनाने का निर्णय लिया है।
शिमला संसदीय क्षेत्र का कार्यक्रम होटल वुडविल पैलेस राज भवन के समीप होगा। इसके अलावा अन्य संसदीय क्षेत्रों में भी कार्यक्रम होने हैं। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप उपस्थित रहेंगे। पार्टी ने कार्यक्रम संयोजक की दृष्टि से चौपाल के विधायक एवं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर वर्मा को कार्यभार सौंपा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।