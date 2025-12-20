HRTC की 500 पुरानी बसें बदलने के लिए नया फॉर्मूला पास, शहर में दौड़ेंगी नए वाहन, हिमाचल के लोगों की राह होगी आसान
एचआरटीसी अपने 3200 बसों के बेड़े से 2.5 किमी से कम औसत माइलेज वाली 500 पुरानी बसों को हटाने के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दी है। इन बसों को दो महीने ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। एचआरटीसी के 3200 के फ्लीट में से पुरानी 2.5 किलोमीटर से कम की औसत देने वाली 500 बसों को हटाने के लिए नए फार्मूले को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन्हें दो माह में हटाया जाएगा।
नई बसों की खरीद के साथ टेंपो ट्रेवलर खरीदने का निर्णय लिया गया है। 250 डीजल बसों के दोबारा टेंडर होंगे, क्योंकि पहले एक ही कंपनी ने भाग लिया था। 24 सीटर की 100 मिनी बसों के अलावा 100 टेंपो ट्रेवलर खरीदे जाएंगे।
मिनी बसों के लिए तीसरा फाइनल टेंडर और टैंपो ट्रैवलर के लिए भी टेंडर किए जाएंगे। निगम में पुरानी बसों को हटाने के लिए अभी तक नौ लाख किलोमीटर या 15 साल की अवधि पूरी होने का नियम था। अब इसमें बदलाव कर 2.5 लीटर प्रति किलोमीटर से कम माइलेज देने वाली बसों को फ्लीट से बाहर किया जाएगा। नौ साल बाद बसों को उनकी उम्र और सर्विस खर्च के आधार पर फ्लीट में रखा जाएगा।
13 साल में एक लाख से अधिक और 14 साल में ढाई लाख रुपये से अधिक सर्विस खर्च मांगने वाली बसों को भी हटा दिया जाएगा। निगम 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कर रहा है। अभी 110 ई-बसें हैं।
