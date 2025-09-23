Language
    जनता के फायदे के साथ-साथ भरेगी निगम की भी जेब, अब निजी वाहनों को भी तेल बेचेगा HRTC

    By Anil Thakur Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:39 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) अब अपने पेट्रोल पंपों पर निजी वाहनों को भी पेट्रोल-डीजल बेचेगा। पहले चरण में परवाणू ढली और नेरवा में यह सुविधा शुरू होगी। निगम ने तेल कंपनियों से समझौता किया है। यह फैसला एचआरटीसी की आय बढ़ाने के लिए लिया गया है जिससे वित्तीय स्थिति सुधरेगी और आम जनता को भी लाभ मिलेगा।

    एचआरटीसी के पंपों पर आम लोग भरवा सकेंगे पैट्रोल डीजल (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पैट्रोल पंप पर लोग पैट्रोल व डीजल भरवा सकेंगे। पहले चरण में चार पैट्रोल पंप पर यह सुविधा लोगों को मिलेगी। इसके लिए निगम प्रबंधन ने कंपनियों के साथ करार कर लिया है। ये वो पेट्रोल पंप होंगे जो सड़क के साथ बने हैं। इन चार स्थानों में परवाणू, ढली व नेरवा के पैट्रोल पंप को चुना गया है।

    एक अन्य पंप को लेकर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल इन तीनों स्थानों पर बिल्कुल सड़क पर ही पैट्रोल पंप हैं जहां पर निगम के वाहनों के साथ दूसरे वाहनों में भी डीजल या पैट्रोल दिया जा सकेगा। अपनी आय बढ़ाने के लिए निगम प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। बीते माह आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी।

    बीओडी की मंजूरी के बाद निगम प्रबंधन ने इसके लिए अधिकारियों की तैनाती की जो कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं। निगम के अधिकारी लगातार एक के बाद एक नई नीतियों पर काम कर रहे हैं जिससे कमाई के साधन बढ़ सकें। आपदा के कारण भी एचआरटीसी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उप मुख्यमंत्री भी एचआरटीसी को घाटे से उभारने के लिए प्रयासरत हैं।

    निगम को खस्ता वित्तीय स्थिति से उभारने का एक प्रयास चल रहा है जिसमें कुछ हद तक सफलता मिल भी रही है। अब निजी वाहन मालिकों को भी पैट्रोल व डीजल बेचकर निगम अपनी कमाई को बढ़ाएगा। इससे निगम की आमदनी होगी व लोगों को फायदा मिलेगा।