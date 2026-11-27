जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी पेंशनर्स अपनी लंबित वित्तीय मांगों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ विरोध लगातार जारी है।

शुक्रवार को एचआरटीसी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेशभर से आए पेंशनर्स ने शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पर विशाल धरना-प्रदर्शन किया।

पेंशनर्स ने सरकार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय लाभ एचआरटीसी पेंशनर्स को भी दिए जाएं। पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

धरना-प्रदर्शन के दौरान सेवानिवृत्त परिवहन पेंशन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के प्रधान देवराज ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स की मुख्य मांग है कि सरकार कर्मचारियों को जो वित्तीय लाभ दे रही है, वही लाभ एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी दिए जाएं।

मांगों में क्या-क्या शामिल? मांगों में 50 हजार रुपये की किस्त, डीए एरियर और दो इंक्रीमेंट का एरियर शामिल है। इसके अलावा ऑपरेशन स्टाफ के छह-छह साल से लंबित नाइट ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं हुआ है। देवराज ठाकुर ने कहा कि 3 नवंबर को प्रबंधन को नोटिस देने के बाद वार्ता हुई थी, जिसमें मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया था। इसके बाद 3 प्रतिशत डीए जारी करने की अधिसूचना तो आई, लेकिन पेंशनरों को इसका एरियर नहीं दिया गया, जबकि उनके अनुसार कार्यरत कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिला था। पेंशनर्स के साथ भेदभाव बताया वहीं, बाद में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत डीए की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। उन्होंने इसे पेंशनर्स के साथ भेदभाव बताते हुए कहा कि इसी के विरोध में प्रदेशभर के पेंशनर आज एकजुट हुए हैं।