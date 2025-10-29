Language
    HRTC में हिम कार्ड योजना लागू होने के बाद बदलेगा किराये का स्लैब, नहीं रहेंगी किलोमीटर वाली शर्तें, कब से होगा लागू?

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने हिम बस कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके 1 जनवरी से लागू होने की संभावना है। इस कार्ड के लागू होने के बाद किराये का स्लैब नए सिरे से बनेगा और यात्रियों को 5% की छूट मिलेगी। यह कार्ड एसी और लग्जरी बसों में भी मान्य होगा, और इस पर कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध होगी। निगम और यात्रियों दोनों को इससे फायदा होगा।

    Hero Image

    एचआरटीसी ने हिम कार्ड योजना लागू करने के बाद किराये के स्लैब में बदलाव का फैसला लिया है। प्रतीकात्मक

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने हिम बस कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना कब से लागू होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 1 जनवरी से इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

    नए सिरे से बनेगा किराये का स्लैब, ये शर्तें नहीं रहेंगी

    हिम बस कार्ड लागू होने के बाद बसों के किराये का स्लैब नए सिरे से बनेगा। इस तरह का कार्ड बनने पर पांच प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। ग्रीन व सम्मान कार्ड में किलोमीटर की जो शर्तें हैं, वह इसमें नहीं रहेंगी।

    ग्रीन व स्मार्ट कार्ड में मिल रही इतनी छूट

    अभी तक निगम की बसों में ग्रीन कार्ड पर 25, सम्मान कार्ड पर 30 व स्मार्ट कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। ये कार्ड केवल साधारण बसों में ही चलते हैं। 

    हिम बस कार्ड सभी बसों में चलेगा

    वहीं, हिम बस कार्ड सभी बसों एसी, लग्जरी में भी चलेगा। इस कार्ड पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह यूनिफाइड डिजिटल पास है, जिसे मशीन में टैप करने के बाद व्यक्ति की पहचान सामने आ जाएगी। 

    कार्ड से बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट

    इस कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में मिलेगा। लग्जरी व एसी में सफर के दौरान इस कार्ड से बुकिंग पर उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। 

    कैशबैक भी मिलेगा

    इस कार्ड पर कैशबैक भी मिलेगा। यदि कोई महीने में 10 हजार रुपये का खर्च किराये पर करता है तो 2 हजार तक का कैशबैक उसे मिल जाएगा। कैशबैक के लिए निगम ने अलग-अलग स्लैब बनाए हुए हैं। अधिकतम 2 हजार तक का कैशबैक है। 5 हजार तक सफर करने पर 1 हजार तक का कैशबैक मिल सकता है। 3 हजार तक की पेमेंट पर 700 से 800 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा।

    वॉलेट की तरह काम करेगा कार्ड

    यह कार्ड एक वॉलेट की तरह काम करेगा। निगम के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि यात्री ने सफर के दौरान कार्ड से कितनी पेमेंट की है। उसके वॉलेट में ही कैश बैक आ जाएगा। एचआरटीसी ने निश्शुल्क व रियायती दरों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह पास बनाना अनिवार्य किया है। 

    एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल ने बताया कि इस कार्ड को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्ड के कई फायदे हैं, इससे निगम व यात्री दोनों को फायदा होगा।

