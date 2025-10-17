Language
    HPPSC ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित, 369 पदों पर हुई भर्ती; खाली रह गए 11 पद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:18 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। महिला कांस्टेबल के 369 और पुरुष कांस्टेबल के 676 पद भरे गए हैं। कुछ श्रेणियों में योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण कुछ पद खाली रह गए हैं। चयनित उम्मीदवारों की सूची सरकार को भेज दी गई है।

    Hero Image

    HPPSC ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। पुरुष व महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 24 से 29 सितंबर तक चली। शुक्रवार को देर शाम मैरिट के आधार पर परिणाम घोषित कर दिया गया।

    पुलिस कांस्टेबल ( महिला) के 369 पदों को भरा गया है। हालांकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से महिला वर्ग में 380 पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन कुछ केटेगरी में पात्र उम्मीदवार न मिलने 11 पद खाली रह गए हैं।

    इस वर्ग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 621 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की।

    पुलिस कांस्टेबल (पुरुष ) के 676 पर भरे गए हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुरुष वर्ग में 708 पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन कुछ केटेगरी में पात्र उम्मीदवार न मिलने पर 32 पद खाली रह गए हैं।

    इस वर्ग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1343 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चयनित उम्मीदवारों के नाम आयोग ने नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रेषित भी कर दिए हैं।