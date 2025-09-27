HPPSC: सिविल जज परीक्षा का परिणाम घोषित, 19 अभ्यर्थी चयनित; एक क्लिक में देखें लिस्ट

Language
    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:19 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 21 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 19 उम्मीदवारों को चुना गया है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में आयोजित सिविल जज का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है।

    आयोग ने 21 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 19 अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चयनित किया है।

    चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उनके दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद अंतिम रूप से की जाएगी। परिणाम आयोग की वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in/hppsc पर भी उपलब्ध।

    चयनित अभ्यर्थियों की सूची

    क्रमांक रोल नंबर नाम श्रेणी
    1 20309525 कीर्ति भूषण सामान्य
    2 20310772 विशाल ठाकुर सामान्य
    3 20315078 मीनाक्षी सामान्य
    4 20310804 मेहक गुप्ता सामान्य
    5 20309356 प्रियंका सामान्य
    6 20316487 रेनू बाला सामान्य
    7 20314517 आमिषा गुप्ता सामान्य
    8 20308182 तान्या सामान्य
    9 20308932 जनत हायर -
    10 20314832 सोना सामान्य
    11 20313112 प्रियांशी सामान्य
    12 20308947 सिमरनजीत कौर अनुसूचित जाति
    13 20317540 प्रणव नेगी अनुसूचित जनजाति
    14 20300843 रश्मि डोगरा अनुसूचित जनजाति
    15 20305695 बिंद्रा देवी अनुसूचित जनजाति
    16 20315929 भाव्या सैनी ओबीसी
    17 20302856 उर्वशी अनुसूचित जाति
    18 20313029 शशि बाला ओबीसी
    19 20303608 सिमरन अनुसूचित जाति

