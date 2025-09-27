HPPSC: सिविल जज परीक्षा का परिणाम घोषित, 19 अभ्यर्थी चयनित; एक क्लिक में देखें लिस्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में आयोजित सिविल जज का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है।

आयोग ने 21 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 19 अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चयनित किया है।

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उनके दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद अंतिम रूप से की जाएगी। परिणाम आयोग की वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in/hppsc पर भी उपलब्ध।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची