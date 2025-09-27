HPPSC: सिविल जज परीक्षा का परिणाम घोषित, 19 अभ्यर्थी चयनित; एक क्लिक में देखें लिस्ट
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 21 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 19 उम्मीदवारों को चुना गया है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में आयोजित सिविल जज का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है।
आयोग ने 21 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 19 अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चयनित किया है।
चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उनके दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद अंतिम रूप से की जाएगी। परिणाम आयोग की वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in/hppsc पर भी उपलब्ध।
चयनित अभ्यर्थियों की सूची
|क्रमांक
|रोल नंबर
|नाम
|श्रेणी
|1
|20309525
|कीर्ति भूषण
|सामान्य
|2
|20310772
|विशाल ठाकुर
|सामान्य
|3
|20315078
|मीनाक्षी
|सामान्य
|4
|20310804
|मेहक गुप्ता
|सामान्य
|5
|20309356
|प्रियंका
|सामान्य
|6
|20316487
|रेनू बाला
|सामान्य
|7
|20314517
|आमिषा गुप्ता
|सामान्य
|8
|20308182
|तान्या
|सामान्य
|9
|20308932
|जनत हायर
|-
|10
|20314832
|सोना
|सामान्य
|11
|20313112
|प्रियांशी
|सामान्य
|12
|20308947
|सिमरनजीत कौर
|अनुसूचित जाति
|13
|20317540
|प्रणव नेगी
|अनुसूचित जनजाति
|14
|20300843
|रश्मि डोगरा
|अनुसूचित जनजाति
|15
|20305695
|बिंद्रा देवी
|अनुसूचित जनजाति
|16
|20315929
|भाव्या सैनी
|ओबीसी
|17
|20302856
|उर्वशी
|अनुसूचित जाति
|18
|20313029
|शशि बाला
|ओबीसी
|19
|20303608
|सिमरन
|अनुसूचित जाति
