हिमुडा ने छात्रों के लिए स्टार्टअप नीति की लागू, नोटिफिकेशन जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण (हिमुडा) ने प्रदेश के युवाओं और छात्रों के लिए स्टार्ट-अप नीति 2025 अधिसूचित कर दी है। यह नीति 15 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है। इसका उद्देश्य रचनात्मकता, नवाचार क्षमता और व्यावहारिक सीख को प्रोत्साहित करते हुए हिमुडा की ब्रांड पहचान और कार्यप्रणाली को मजबूत करना है। इसकी एवज में युवाओं को 50 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक के पुरस्कार का प्रविधान है।

प्रशंसा प्रमाणपत्र, विभागीय कार्यक्रमों में विचार प्रस्तुति का अवसर, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट क्रेडिट, सिफारिश पत्र और चयनित विचारों को वेबसाइट पर स्थान दिया जाएगा। यह नीति हिमुडा अधिनियम 2004 के तहत बनाई गई है, जो प्राधिकरण को योजनाएं तैयार करने का अधिकार प्रदान करती है।