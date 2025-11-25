Language
    हिमुडा ने छात्रों के लिए स्टार्टअप नीति की लागू, नोटिफिकेशन जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    शिमला: हिमुडा ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं और छात्रों के लिए स्टार्टअप नीति 2025 जारी की है, जो 15 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है। इस नीति का उद्देश्य हिमुडा की पहचान को मजबूत करना और युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना है। युवाओं को पांच लाख रुपये तक के पुरस्कार और अन्य अवसर मिलेंगे। छात्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपने प्रस्ताव अपलोड कर सकते हैं।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण (हिमुडा) ने प्रदेश के युवाओं और छात्रों के लिए स्टार्ट-अप नीति 2025 अधिसूचित कर दी है। यह नीति 15 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है। इसका उद्देश्य रचनात्मकता, नवाचार क्षमता और व्यावहारिक सीख को प्रोत्साहित करते हुए हिमुडा की ब्रांड पहचान और कार्यप्रणाली को मजबूत करना है। इसकी एवज में युवाओं को 50 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक के पुरस्कार का प्रविधान है।

    प्रशंसा प्रमाणपत्र, विभागीय कार्यक्रमों में विचार प्रस्तुति का अवसर, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट क्रेडिट, सिफारिश पत्र और चयनित विचारों को वेबसाइट पर स्थान दिया जाएगा। यह नीति हिमुडा अधिनियम 2004 के तहत बनाई गई है, जो प्राधिकरण को योजनाएं तैयार करने का अधिकार प्रदान करती है।

    ऑनलाइन पोर्टल और हिमुडा वेबसाइट पर विशेष सेक्शन पर छात्र प्रस्ताव अपलोड कर सकेंगे। चयनित विचार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। नीति के तहत एक छात्र एवं युवा उद्यमी नवाचार समिति गठित की जाएगी। इसके अध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता होंगे। जबकि अधिशासी अभियंता, डिजाइन विंग के अधिकारी सदस्य होंगे और सहायक अभियंता सदस्य सचिव होंगे। यह समिति विचारों का निरीक्षण, चयन और अनुशंसा करेगी।

     